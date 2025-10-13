Lejos de Saprissa: Fidel Escobar entra en el radar de la élite mundial y todo Panamá enloquece

Mientras en Costa Rica los focos apuntan al cierre de las Eliminatorias y a los ajustes de Miguel Herrera con La Sele, en Panamá un jugador del Deportivo Saprissa está viviendo uno de los mejores momentos de su carrera. Fidel Escobar, defensor central del conjunto morado, brilló con la camiseta de su país y se ganó un lugar entre los mejores futbolistas hispanoamericanos de la fecha FIFA.

El zaguero fue una de las grandes figuras en la victoria de Panamá sobre El Salvador, con polémica en el VAR, por la tercera jornada de las Eliminatorias de Concacaf rumbo al Mundial 2026. Su solidez defensiva, liderazgo y precisión en la salida de balón lo convirtieron en pieza clave del esquema canalero.

¿Qué ranking alcanzó SofaScore?

De acuerdo con el portal especializado SofaScore, Escobar obtuvo una calificación de 7.9 puntos, suficiente para ubicarse en el sexto lugar del ranking de los mejores jugadores hispanoamericanos de la jornada. En ese listado solo fue superado por nombres de peso como Santiago Fiermarín (Uruguay, 8), Giovani Lo Celso (Argentina, 8), Gonzalo Tapia (Chile, 8.2), James Rodríguez (Colombia, 9.1) y José Contreras (Venezuela, 9.2).

El rendimiento del panameño confirma su crecimiento constante y lo consolida como uno de los defensores más regulares del área. En Saprissa, su liderazgo ha sido indiscutible, pero ahora trasciende fronteras, posicionándose entre los futbolistas más destacados de la región en competiciones internacionales.

El ranking que integra Fidel Escobar. (Foto: SofaScore)

Mientras el conjunto morado pelea por títulos en el ámbito local, Fidel Escobar demuestra que está preparado para competir al más alto nivel y representar no solo al fútbol panameño, sino también al costarricense, donde su nombre se ha vuelto sinónimo de jerarquía y fiabilidad.

Su inclusión en este ranking internacional no hace más que confirmar algo que los aficionados del Saprissa ya sabían: Fidel Escobar está en la élite.