“Habrá sanciones”: Panamá confirma la medida que puede arruinar su lucha con El Salvador y Guatemala por ir al Mundial 2026

La Selección de Panamá mantiene en vilo a todo el país. El equipo de Thomas Christiansen se está jugando la clasificación al Mundial 2026 y en ese camino, este martes tendrá un choque trascendental ante Surinam.

Después de la victoria con polémica ante El Salvador en el Cuscatlán, ahora será el turno de recibir a Surinam, nada menos, el líder del Grupo A que llegará hasta el Estadio Rommel Fernández en busca de afianzarse en la cima.

Para evitar eso y subirse a la cima, los canaleros no sólo necesitarán darlo todo en la cancha sino también afuera. Las gradas estarán a tope debido a que ya se colgó el cartel de sold out y fue a raíz de esto que ahora llegó una drástica medida de Fepafut en conunto con la policía.

El anuncio de Fepafut que no deja margen de error

De acuerdo a información publicada por el periodista Enrique Gutiérrez y reproducida por Tigo Sports Panamá, “la Policía Nacional y la FPF han anunciado una serie de medidas para garantizar la seguridad y el orden del evento”.

Entre ellas hay una muy severa: “Está prohibido portar fuegos pirotécnicos; habrá sanciones incluso si no se encienden”, informaron, dejando en claro que si bien necesitarán el apoyo de la afición, no será de esa manera.

En otra advertencia, aclararon que habrá 12 puestos de revisión en los accesos al estadio y explicaron que “todos los fanáticos deben presentar su boleto físico o digital para ingresar”.

Además, en cuanto a la logística para llegar y retirarse del Rommel Fernández, “el Metro Bus habilitará transporte desde la estación El Crisol (4:00 p.m. a 8:30 p.m.), extendido hasta que salga el último fanático tras el partido”.

¿Cuándo y a qué hora juegan Panamá vs. Surinam por las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026?

El encuentro entre Panamá y Surinam correspondiente a la cuarta fecha de las Eliminatorias Concacaf será este martes 14 de octubre a las 8 pm locales, 7 pm del resto de Centroamérica, en el estadio Rommel Fernández.

El otro encuentro del Grupo A será el que jugarán en el Cuscatlán El Salvador y Guatemala, también este martes, pero desde las 8 pm de Centroamérica, 9 pm de Panamá.

