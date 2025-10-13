Óscar Santis, entre café y cortes de pelo: así es el negocio con el que el goleador de Guatemala sorprende fuera del fútbol

Cuando Óscar Santis regresó de su experiencia en Georgia, no vino solo con el deseo de levantar un título con Antigua GFC —objetivo que logró en el torneo Clausura 2025—, sino también con la convicción de materializar un sueño que lo acompañó desde niño.

Ese anhelo era tener un negocio que combinara cortes de pelo, café y su sello personal. Ese proyecto hoy existe como Santis Barber & Coffee Shop, su emprendimiento en Antigua que refleja una faceta de su vida fuera del fútbol.

El sueño cumplido de Óscar Santis

“De pequeño siempre visualizaba tener una barbería… llegó un momento en mi vida en la que se dio la venta de una barbería en el barrio donde yo vivía y en ese momento no tenía lo económico para adquirirla, me quedó con esa espinita… ahora en día dije que quería emprender un negocio con mi familia”, relató “Lelito” en una entrevista para ESPN en mayo de 2025, cuando abrió su negocio.

La inauguración de Santis Barber Coffee Shop se ofició en Antigua Guatemala, y el proyecto mezcla servicios tradicionales de barbería con café y ambiente para quienes quieran relajarse.

Óscar Santis cumplió su sueño fuera de la cancha (Instagram).

De acuerdo a las palabras de su dueño, el local se abrió con la idea de ofrecer “una experiencia completa”, un espacio donde cortarse el cabello, tomar una bebida y pasar un rato ameno se fusionen.

“Gracias a Dios por un nuevo proyecto que inició fuera de las canchas, mi familia ha estado muy contenta, muchas personas han disfrutado de ese momento al tener una barbería-cafetería… atenderlos de la mejor manera, con una sonrisa”, comentó el goleador de Guatemala luego de la apertura.

¿Dónde está Santis Barber Coffe Shop?

El negocio de Óscar Santis se encuentra ubicado en el Centro Comercial El Panorama, local 2. En su cuenta de Instagram, Santis Barber & Coffee Shop indica que está en la gasolinera “El Panorama”, lo que ayuda a ubicarlo fácilmente para quienes visitan la ciudad colonial

Santis Barber ofrece una experiencia completa (Instagram).

En cuanto a los servicios, el local ofrece cortes de cabello, barba, bebidas calientes, café y videojuegos. En una publicación promocional en Instagram se lee: “En nuestra barbería no solo encontrarás un buen corte, también podrás disfrutar de un delicioso café o una bebida fría mientras te atendemos“.

Además, los clientes de la barbería tienen la posibilidad de encontrarse cara a cara con el jugador oriundo de Mazatenango: “Salgo de entrenar y me gusta pasar a la barbería, a platicar y tomar un café… estoy disfrutando mucho esta etapa de mi vida.”

Los clientes de la barbería pueden toparse con Óscar Santis (Instagram).

“Ver a cada persona que llega … querer platicar un poco de fútbol y de las cosas de la vida, es lindo siempre estar presente”, añadió Santis, quien al abrir su local en Antigua, buscó que reflejara su personalidad: un ambiente cálido, atención personalizada y un sitio donde la gente se sienta cómoda.