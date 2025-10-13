Inesperado giro en Costa Rica: Fedefútbol anuncia un cambio de última hora en la etapa final de las Eliminatorias

A pocas horas del decisivo duelo entre Costa Rica y Nicaragua, el ambiente en torno a La Sele se centraba en lo deportivo: la necesidad de sumar, el cierre de la fase eliminatoria y el entusiasmo de jugar en casa.

Sin embargo, un anuncio institucional de último momento cambió por completo la atención y generó sorpresa entre los aficionados. La noticia llegó este lunes, justo cuando la Tricolor se preparaba para saltar al campo del escenario más emblemático del país.

La Fedefútbol confirmó un cambio histórico vinculado al Estadio Nacional, sede del encuentro, que marca el inicio de una nueva etapa para el deporte costarricense.

¿Qué cambio hubo en Costa Rica?

Desde ahora, el recinto ubicado en La Sabana adoptará oficialmente el nombre de INS Estadio, tras concretarse una alianza estratégica entre la administración del estadio y el Instituto Nacional de Seguros (INS), empresa pública con más de cien años de historia.

El nuevo nombre del Estadio Nacional. (Foto: La Teja)

El acuerdo, aprobado por la Junta Administradora del Fideicomiso FID 1065 ICODER-BNCR, se enmarca en la modalidad de naming rights, derechos de denominación comercial, y tendrá una vigencia de tres años, hasta 2028.

Un convenio con propósito de mejora

Los fondos provenientes de este patrocinio se destinarán exclusivamente a mantenimiento, renovación y desarrollo del estadio, que requiere mejoras en la iluminación, la pista de atletismo y el techo. Según explicaron las autoridades, la alianza busca garantizar que el principal recinto deportivo de Costa Rica siga siendo un espacio de primer nivel para eventos deportivos, culturales y sociales.