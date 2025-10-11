El Salvador y Guatemala en alerta: Thomas Christiansen y Panamá reciben noticia que les daría una ventaja ante Surinam

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) confirmó este sábado que los boletos para el partido entre Panamá y Surinam por la cuarta jornada de las Eliminatorias Mundialistas de la Concacaf se han agotado por completo. El anuncio se hizo oficial en redes sociales, generando un ambiente de entusiasmo y orgullo entre los aficionados panameños, que una vez más demostrarán su apoyo incondicional a La Roja.

El estadio Rommel Fernández vivirá una auténtica fiesta este martes, con la presencia de 21 mil aficionados, en su mayoría panameños, que colmarán las gradas del coloso de Juan Díaz. La FPF informó que las puertas del estadio se abrirán desde las 4:00 p.m., mientras que el partido dará inicio a las 8:00 p.m. hora local, en un ambiente que promete ser electrizante de principio a fin.

El equipo dirigido por Thomas Christiansen llega a este compromiso con la moral en alto, luego de su victoria histórica 1-0 ante El Salvador en el estadio Cuscatlán, donde José Fajardo fue el héroe al marcar el único tanto del encuentro. Con ese resultado, Panamá se mantiene segundo del grupo, aunque empatado en puntos con Surinam, lo que convierte este duelo en una auténtica final por la cima.

Por su parte, Surinam también llega motivado tras rescatar un empate agónico ante Guatemala (1-1), lo que le permitió mantenerse invicto en la eliminatoria. Su técnico, Stanley Menzo, ha prometido un planteamiento ofensivo, consciente de que un triunfo en territorio panameño podría consolidar al combinado caribeño como una de las sorpresas del certamen.

El Salvador y Guatemala estarán alertas

Mientras tanto, desde El Salvador y Guatemala estarán siguiendo de cerca el resultado de este enfrentamiento. Ambas selecciones necesitan que el marcador termine en empate, ya que un ganador en el Rommel Fernández se despegaría en la tabla y complicaría sus aspiraciones de mantenerse en la pelea por los primeros puestos del grupo.

La expectativa es máxima en Panamá, donde la afición se prepara para llenar el estadio y alentar sin descanso a su selección. Con un ambiente de unidad, esperanza y orgullo nacional, el Rommel Fernández volverá a ser ese fortín donde La Roja buscará dar otro paso firme rumbo al Mundial 2026.