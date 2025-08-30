Apenas cuatro días más tarde, el Deportivo Saprissa volvió a recibir otro duro golpe después de lo que había sido la eliminación en fase de grupos por la Copa Centroamericana. El Monstruo cayó como local en La Cueva en el clásico frente a la Liga Deportiva Alajuelense y desperdició la oportunidad de ser el líder del Apertura 2025.

Sobre el inicio de la segunda mitad, Anthony Hernández marcó el único gol del partido que le dio la victoria a Alajuelense. El delantero se quitó la marca de Pablo Arboine dentro del área y su remate superó las manos de Esteban Alvarado.

Desde entonces, la afición de Saprissa se mostró molesta por el pobre rendimiento del equipo. Cuando Vladimir Quesada tomó la decisión de hacer modificaciones, los aficionados presentes se hicieron sentir y silbaron a un futbolista por encima del resto.

El más silbado en Saprissa tras la caída en el clásico con Alajuelense

El que se llevó la mayoría de los silbidos en la sustitución fue Marvin Loría. El volante fue sustituido sobre los 70 minutos y se ganó el rechazo de los aficionados. Lo mismo ocurrió en las redes sociales, donde hubo una gran cantidad de comentarios en su contra.

Marvin Loría, uno de los más silbados en Saprissa.

Desde su regreso a Saprissa, Loría ha sido cuestionado por su ausencia en los partidos importantes. El ex Portland Timbers no pudo destacarse en los cuatro clásicos que disputó contra la Liga en este 2025. Tampoco sucedió en los juegos que jugó ante Herediano.

Por estos motivos, la afición morada le hace saber a Marvin Loría que no está en un buen momento y que no logró sobresalir desde que retornó de la Major League Soccer.

Otro de los que se llevó una gran ola de silbidos fue Gustavo Herrera. El panameño continúa sin marcar. Ya suma 10 partidos con la camiseta morada y todavía no ha podido estrenarse en la red.