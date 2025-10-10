Es tendencia:
La provocación de Concacaf a El Salvador tras el polémico gol que rompió la maldición de Panamá en el Cuscatlán

Concacaf se pronunció después del gol que le dio la victoria a Panamá frente a El Salvador.

juan fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

Mensaje de Concacaf por el gol de Panamá a El Salvador
Todo El Salvador exigió por la revisión del fuera de juego de Michael Amir Murillo en la jugada que marcó José Fajardo el triunfo histórico de Panamá en el Estadio Cuscatlán. Desde el cuerpo técnico hasta el último aficionado salvadoreño consideran que debió ser anulado.

Este gol causó una bronca generalizada en el pueblo salvadoreño contra la Concacaf, ya que se sintieron perjudicados. Bolillo Gómez y su asistente manifestaron que el árbitro canadiense Drew Fischer ayudó al seleccionado panameño con sus decisiones.

El mensaje de Concacaf que provoca a El Salvador

La reacción de Concacaf al tanto de Panamá despertó aún más el enojo de los salvadoreños. La confederación publicó el gol en sus canales oficiales y acompañó el video con la siguiente frase: “Fajardo es inevitable“.

El Salvador en vilo: filtran la polémica imagen que podía haber cambiado el resultado ante Panamá

Rápidamente, el tweet en X se llenó de respuestas de aficionados salvadoreños en las que denunciaron que existía fuera de juego de Murillo antes de que asista a Fajardo en el gol que terminó definiendo el resultado final.

A pesar de todos los enojos, este gol provocó que Panamá derrotara, por primera vez en la historia de las Eliminatorias, a El Salvador en el Estadio Cuscatlán. Nunca antes había podido lograrlo. Por eso, será un tanto que quedará en la cabeza de los panameños y también de los salvadoreños por el fuera de juego.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo A

Con este triunfo, Panamá alcanzó la línea de los cinco puntos y está en lo más alto de la tabla de posiciones. El Salvador, por su parte, se quedó en tres y se mantendrá en la tercera posición, al menos hasta el martes.

