Bolillo Gómez lo confirma: el anuncio que todo El Salvador estaba esperando escuchar a horas del choque decisivo con Guatemala

Bolillo Gómez despeja todas las dudas de El Salvador antes del crucial enfrentamiento contra Guatemala.

geronimo heller

Por Geronimo Heller

Bolillo Gómez le da una gran noticia a El Salvador.
Bolillo Gómez le da una gran noticia a El Salvador.

Este lunes 13 de octubre, el entrenador de la Selección de El Salvador, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, despejó las dudas que rondaban sobre la titularidad de uno de los jugadores más esperados para el crucial duelo eliminatorio frente a Guatemala.

En la conferencia de prensa previa al partido, el técnico colombiano fue claro al confirmar que Nathan Ordaz, delantero de 21 años que milita en Los Ángeles FC, iniciará el encuentro.

Intervención de la FIFA: El Salvador confirma la medida drástica que sacude a toda Concacaf tras la polémica con Panamá

Nathan sí va a jugar. Titular”, afirmó el estratega de 69 años, dando a entender que el atacante nacido en California se encuentra totalmente recuperado de su lesión y listo para aportar su juego desde el inicio.

La polémica por Nathan Ordaz

La convocatoria de Ordaz había sido objeto de controversia en días recientes, debido a que el atacante llega falto de ritmo con su club. Steve Cherundolo, técnico del LAFC, expresó su preocupación por la situación física del delantero, quien viene de sufrir una lesión muscular que lo alejó de las canchas durante más de 20 días.

“Somos la entidad que cuida a los jugadores, que les paga a los jugadores… hemos formado a Nate. Así que creo que no es justo, pero es lo que es. Las reglas existen para estos momentos y las respetamos. Esperamos que Nate regrese sano”, comentó Cherundolo, mostrando su inconformidad por la convocatoria.

Es oficial: confirman la noticia sobre la lesión de Nathan Ordaz que mantiene en vilo a El Salvador para las Eliminatorias al Mundial 2026

Nathan Ordaz viene de superar una lesión.

A pesar de esta crítica, Bolillo Gómez se mantuvo firme en su decisión y le dio el respaldo al joven delantero, quien estará en el once titular para el decisivo encuentro ante Guatemala.

¿A qué hora juega El Salvador el martes 14 de octubre?

Mientras Elmer Bonilla y Casamalhuapa se acoplan a La Selecta, el Bolillo Gómez suma otro refuerzo clave para enfrentar a Guatemala

El esperado duelo eliminatorio entre El Salvador y Guatemala está programado para este martes 14 de octubre, a las 8:00 p.m. (hora de Centroamérica), en el Estadio Cuscatlán de San Salvador.

