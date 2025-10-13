Alberto Toril es uno de los futbolistas del primer equipo de la Liga Deportiva Alajuelense con menos minutos. En lo que va de la temporada entre la Liga Promérica y la Copa Centroamericana, el delantero apenas pudo jugar 180 minutos en cuatro encuentros.

Hace más de un mes, el delantero de Alajuelense fue operado en el menisco externo de su rodilla derecha. La última vez que estuvo en cancha fue el pasado 21 de agosto en el partido ante Alianza en El Salvador. Ese día sólo disputó tres minutos.

Desde entonces, Toril se mantuvo al margen y fue reemplazado por Ronaldo Cisneros, jugador que arribó en el último mercado de fichajes. Este lunes, mientras aprovecha el receso por fecha FIFA, mandó un mensaje de esperanza que festeja Óscar Ramírez.

El mensaje de Alberto Toril que celebra Machillo Ramírez

A través de su cuenta de Instagram, Alberto Toril comunicó que está en los “últimos días” de su etapa de recuperación. Publicó una imagen junto a Santiago Van der Putten, otro de los que fue operado, y Mariana Obando, la fisioterapeuta de la Liga.

El defensor central, por su parte, tuvo una ruptura del menisco medial en la rodilla izquierda. Por eso, también debió ser sometido a cirugía. El ex Betis volvería a la par de Alberto Toril, ya que ambos tenían seis semanas como tiempo estimado de recuperación.

Desde que ambos estuvieron en el quirófano, ya transcurrieron cinco semanas. Se espera que puedan estar para las semifinales de Copa Centroamericana frente a Olimpia. Estas comenzarán el jueves 23 y tendrán su cierre el 30 en Honduras.