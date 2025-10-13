FIFA castiga de forma dura a Honduras en las Eliminatorias de Concacaf por lo ocurrido ante Costa Rica

La selección de Honduras no solo no pudo ganarle a Costa Rica de local, si no que su afición no tuvo el compartamiento adecuado, el 0-0 no fue lo peor que les pudo pasar.

FIFA ha enviado una notificación a la Federación de Honduras (FFH) donde explica claramente que será sancionado por lo ocurrido ante los ticos en el estadio Morazán de San Pedro Sula.

ver también Concacaf notifica la sentencia que Haití no quería ver y Honduras se acerca al Mundial 2026

¿Qué pasó en el Honduras vs. Costa Rica y el castigo que viene de parte de FIFA?

El comportamiento de ciertos aficionados durante y después del partido fue captado por el máximo organismo del fútbol y esto ya ha sido notificiado a Honduras.

Jorge Ernesto Mejía, Secretario General de la FFH, fue quien confirmó lo que han recibido de FIFA luego del partido ante Costa Rica.

“Nos llegó una nota de FIFA, muy probablemente nos van a multar por los gritos en San Pedro Sula, por los vasos que tiraron, por la gente que se sentó en las zonas de emergencia”, señaló en una entrevista en el noticiero Hoy Mismo.

Ya con lo peor dado como noticia, pidió a toda la afición un comportamiento correcto contra Haití: “Solicitarle a la afición que apoyemos a la selección pero gritando ‘Honduras’, no lanzando objetos a la cancha. Eso le cuesta mucho dinero a la Selección y a la Federación, dinero que se necesita para desarrollar a las selecciones juveniles”.

Publicidad

Publicidad

A pesar de que Honduras ha tenido varias campañas de concientización dirigida a los hinchas, estos han hecho caso nulo y puede acarrear una sanción mayor, recordemos que la Bicolor ya jugó a puertas cerradas por un incidente con el Vasco Aguirre.

Publicidad

Según el Código Disciplinario de la FIFA y la Concacaf, los comportamientos de este tipo, como discriminatorios, homofóbicos o que atenten contra la seguridad del estadio, será sancionados con multas económicas e incluso a jugar partidos sin público.

Publicidad

ver también Honduras vs. Haití: esto dice el reglamento de Concacaf si el partido es obligado a pararse por lluvia

De momento no se ha hecho oficial el veredicto, pero la notificación ya está en la oficina del Federación de Fútbol de Honduras.