Saprissa en crisis: Vladimir Quesada señala a los responsables de la derrota ante Herediano y anuncia un cambio fuerte

El Deportivo Saprissa está mostrando su peor cara en el inicio del Torneo Clausura 2026. Tras arrancar el año con un empate decepcionante como local ante Puntarenas, los morados sumaron un nuevo revés al caer 2-0 en su visita al Club Sport Herediano en el Estadio Carlos Alvarado.

Luego de un primer tiempo interesante, el equipo dirigido por Vladimir Quesada bajó notoriamente la intensidad, permitió que los locales crecieran y terminó pagándolo caro.

Un autogol de Kendall Waston y un tanto del inevitable Marcel Hernández sentenciaron el encuentro y dejaron en evidencia un problema que empieza a repetirse en este arranque de campeonato.

“Todos somos responsables”

En conferencia de prensa, el entrenador tibaseño no dudó en hacerse cargo de la situación. “Todos somos responsables de lo que está sucediendo, y obviamente el primer responsable soy yo, porque soy la cabeza del cuerpo técnico. Pero como dijimos en el camerino, hay que hacer un autoanálisis, una introspección y corregir”, afirmó.

Quesada dio la cara tras la derrota en el Carlos Alvarado (X).

Al responder qué es lo que le está faltando al equipo, el Quesada dio a entender que el principal déficit colectivo está en el frente ofensivo: “Aunque no ha sido un buen inicio, creo que hicimos muy buenos 90 minutos contra Puntarenas y un buen primer tiempo contra Herediano. Con eso no ganamos. Muy buenas conexiones, posesiones largas, opciones creadas, pero con eso no ganamos. Tenemos que anotar”, sentenció.

Un cambio fuerte en el horizonte

El técnico morado también adelantó que se vienen decisiones importantes para revertir el momento. “Como hablamos en el camerino, es el momento de hacer la corrección, de enderezar nuestro camino hacia lo que queremos, que es vernos en zona de clasificación. A partir de mañana empezaremos a trabajar en eso”, sostuvo, consciente de que el margen de error es mínimo.

“Hay que ser realistas con lo que está pasando, en qué estamos fallando y corregir. Lo bueno es que tenemos la calidad, la cantidad y la mentalidad para salir de este bache”, concluyó Quesada.