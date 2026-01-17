Emoción en Tibás: Jeaustin Campos lanza un guiño a Saprissa mientras los morados reclaman su regreso

Una porción mayoritaria de la afición del Deportivo Saprissa parece estar en desacuerdo con la decisión de la cúpula morada de ratificar la continuidad del entrenador Vladimir Quesada en el Torneo Clausura 2026.

Son muchos los fanáticos que exigen la salida del DT que supo ser tetracampeón y, en paralelo, también son multitud los que se pusieron de acuerdo en reclamar el retorno de Jeaustin Campos al banquillo tibaseño.

Jeaustin Campos escucha el llamado de Tibás

Aunque hay puentes con la directiva que parecen haber quedado quemados para siempre, la reciente salida de Juan Carlos Rojas de la presidencia del Monstruo ilusionó a varios morados con la posibilidad de hacer tabula rasa y poder volver a ver al histórico entrenador en La Cueva, y así se lo hicieron saber en sus redes sociales.

En su cuenta de Facebook, el estratega de 54 años recibió decenas de comentarios de fanáticos saprissistas, como “¡Lo esperamos en Tibás!”, “Venite para tu casa Jeaustin”, “La afición lo extraña profe” o “Te esperamos en La Cueva”.

El guiño que emociona a Saprissa

Y este sábado, el ex DT saprissista volvió a aparecer en sus redes con un guiño directo al club al que tanto le dio. A través de su cuenta de Instagram, Campos compartió un recorte del primer video de su canal de YouTube, titulado “Mi Historia”, en el que recuerda cómo se dio su regreso a Saprissa y la consagración del bicampeonato en 2014.

“Al final del 2013 soy contactado, me regreso a Costa Rica, a Saprissa. Rónald González era el entrenador, empezamos a trabajar en conjunto, obtuvimos el campeonato a mitad de año y después en diciembre me toca ser entrenador, donde logramos el bicampeonato”, recuerda Campos con una sonrisa en el video publicado hace tres días.

Junto al recorte compartido, el DT escribió: “Bicampeones en el 2014 💜. Como gerente deportivo y director técnico después de varios torneos de que Saprissa no era campeón y gracias a Dios nos pudimos consagrar y ganar la 30 y la 31 🙏”.

Mientras tanto, los saprissistas no claudican en su reclamo por volver a verlo dirigir y salir en busca de la estrella 41. Por ahora, la posibilidad parece muy lejana, pero en Tibás la ilusión volvió a encenderse.