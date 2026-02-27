Herediano vs. Pérez Zeledón: a qué hora juega y cómo ver al equipo de José Giacone en el Clausura 2026

La Jornada 9 del Torneo Clausura 2026 en Costa Rica continúa este sábado con un cruce que puede pesar en la pelea alta: Herediano recibe a Pérez Zeledón en el Carlos Alvarado. El Team llega como líder –igualado con Cartaginés– y necesita hacerse fuerte en casa para sostenerse.
Del otro lado, el conjunto generaleño busca cortar una racha de resultados que lo dejó en la mitad baja: suma muchos empates, pero le está costando transformar rendimiento en victorias.
¿A qué hora juegan Herediano vs. Pérez Zeledón?
El partido se juega este sábado 28 de febrero de 2026, en el Estadio Carlos Alvarado Villalobos.
- Hora 8:00 p.m. de Costa Rica
¿Dónde ver EN VIVO Herediano vs. Pérez Zeledón?
En Costa Rica, la transmisión será por FUTV.
Cómo llega Herediano
Herediano llega como protagonista del torneo: tras ocho fechas acumula 16 puntos (5 ganacos, 1 empate y 2 derrotas).
Resultados de Herediano en el Clausura 2026
- Sporting FC 0-2 Herediano
- Herediano 2-0 Saprissa
- Herediano 4-0 Guadalupe
- Liberia 1-0 Herediano
- Herediano 2-1 Puntarenas
- Alajuelense 1-1 Herediano
- Herediano 1-0 Cartaginés
- San Carlos 1-0 Herediano
Cómo llega Pérez Zeledón
Pérez Zeledón, por su parte, aparece con 8 puntos (1G-5E-2P): empató mucho, pero viene de dejar puntos clave en el cierre de febrero.
Resultados de Pérez Zeledón en el Clausura 2026
- Pérez Zeledón 3-1 San Carlos
- Pérez Zeledón 1-1 Alajuelense
- Liberia 1-1 Pérez Zeledón
- Pérez Zeledón 0-0 Sporting FC
- Pérez Zeledón 3-3 Saprissa
- Cartaginés 1-0 Pérez Zeledón
- Puntarenas 1-0 Pérez Zeledón
- Pérez Zeledón 1-1 Guadalupe