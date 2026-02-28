Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Guadalupe vs. Saprissa: a qué hora juega y cómo ver al equipo de Hernán Medford en el Clausura 2026

Tras la victoria en el Clásico Nacional, Saprissa quiere seguir sumando triunfos para acercarse a la cima de la tabla de posiciones.

Gustavo Pando

Por Gustavo Pando

Sigue a FCA en Google!
Guadalupe recibe a Saprissa.
© GeminiGuadalupe recibe a Saprissa.

Deportivo Saprissa vuelve a salir a la ruta en la Jornada 9 del Clausura 2026 con el ánimo arriba: viene de ganar el Clásico Nacional ante Liga Deportiva Alajuelense y estiró su gran momento desde la llegada de Hernán Medford, quien arrancó con pleno de victorias contando este campeonato y el Torneo de Copa.

Enfrente tendrá a un Guadalupe urgido, porque está penúltimo (9°) y apenas ganó un partido en el torneo. En el “Colleya” Fonseca, el equipo guadalupano buscará dar el golpe para cortar la racha y empezar a salir del fondo.

“¡Bienvenido!”: Saprissa golpea a Jafet Soto con el robo de una promesa que fue figura ante Alajuelense

ver también

“¡Bienvenido!”: Saprissa golpea a Jafet Soto con el robo de una promesa que fue figura ante Alajuelense

¿Cuándo juegan Guadalupe vs. Saprissa?

El partido se disputa el domingo 1° de marzo, en el Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca, a las 3:00 pm de Costa Rica.

¿Dónde ver EN VIVO Guadalupe vs. Saprissa?

El encuentro entre guadalupanos y morados se podrá ver en vivo por FUTV y también a través TDMax.

Evaristo Coronado rompe el silencio y le contesta a Ariel Rodríguez en plena pelea por el récord goleador de Saprissa

ver también

Evaristo Coronado rompe el silencio y le contesta a Ariel Rodríguez en plena pelea por el récord goleador de Saprissa

Cómo llega Guadalupe

Guadalupe está complicado en la tabla: es 9° con 6 puntos en 8 partidos, producto de 1 triunfo, 3 empates y 4 derrotas.

Últimos resultados en el Clausura 2026

  • Pérez Zeledón 1-1 Guadalupe (Jornada 8)
  • Sporting FC 1-1 Guadalupe (Jornada 6)
  • Guadalupe 3-4 San Carlos (Jornada 7)
Hernán Medford recibió una importante noticia.

Hernán Medford quiere segir de racha en Saprissa.

Publicidad

Cómo llega Saprissa

El Monstruo Morado aparece 4° en la tabla con 15 puntos y llega con viento a favor tras el Clásico, además del envión que construyó con Medford desde su debut oficial, que fue con goleada en Copa. La misión en Guadalupe es clara: ganar para sostenerse en zona de clasificación y seguir creciendo en juego.

Racha de Saprissa con Hernán Medford

  • Saprissa 2-1 Alajuelense (Clausura, Jornada 8)
  • Liberia 0-1 Saprissa (Clausura, Jornada 7)
  • Carmelita 2-4 Saprissa (Torneo de Copa, vuelta)
  • Saprissa 2-1 San Carlos (Clausura, Jornada 6)
  • Saprissa 6-0 Carmelita (Torneo de Copa, ida)
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Alajuelense consternado por el Machillo Ramírez: "Dar un paso al costado"
Liga Deportiva Alajuelense

Alajuelense consternado por el Machillo Ramírez: "Dar un paso al costado"

Fue campeón con Saprissa, se había retirado joven y ahora otro club de Costa Rica apuesta por él
Deportivo Saprissa

Fue campeón con Saprissa, se había retirado joven y ahora otro club de Costa Rica apuesta por él

"¡Bienvenido al Saprissa!": Jafet sufre el robo de una joya que brilló ante LDA
Deportivo Saprissa

"¡Bienvenido al Saprissa!": Jafet sufre el robo de una joya que brilló ante LDA

Roberto Artavia le pega a Alajuelense con la frase que más le duele
Deportivo Saprissa

Roberto Artavia le pega a Alajuelense con la frase que más le duele

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo