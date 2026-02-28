Guadalupe vs. Saprissa: a qué hora juega y cómo ver al equipo de Hernán Medford en el Clausura 2026

Deportivo Saprissa vuelve a salir a la ruta en la Jornada 9 del Clausura 2026 con el ánimo arriba: viene de ganar el Clásico Nacional ante Liga Deportiva Alajuelense y estiró su gran momento desde la llegada de Hernán Medford, quien arrancó con pleno de victorias contando este campeonato y el Torneo de Copa.

Enfrente tendrá a un Guadalupe urgido, porque está penúltimo (9°) y apenas ganó un partido en el torneo. En el “Colleya” Fonseca, el equipo guadalupano buscará dar el golpe para cortar la racha y empezar a salir del fondo.

¿Cuándo juegan Guadalupe vs. Saprissa?

El partido se disputa el domingo 1° de marzo, en el Estadio José Joaquín “Colleya” Fonseca, a las 3:00 pm de Costa Rica.

¿Dónde ver EN VIVO Guadalupe vs. Saprissa?

El encuentro entre guadalupanos y morados se podrá ver en vivo por FUTV y también a través TDMax.

Cómo llega Guadalupe

Guadalupe está complicado en la tabla: es 9° con 6 puntos en 8 partidos, producto de 1 triunfo, 3 empates y 4 derrotas.

Últimos resultados en el Clausura 2026

Pérez Zeledón 1-1 Guadalupe (Jornada 8)

Sporting FC 1-1 Guadalupe (Jornada 6)

Guadalupe 3-4 San Carlos (Jornada 7)

Hernán Medford quiere segir de racha en Saprissa.

Cómo llega Saprissa

El Monstruo Morado aparece 4° en la tabla con 15 puntos y llega con viento a favor tras el Clásico, además del envión que construyó con Medford desde su debut oficial, que fue con goleada en Copa. La misión en Guadalupe es clara: ganar para sostenerse en zona de clasificación y seguir creciendo en juego.

Racha de Saprissa con Hernán Medford

Saprissa 2-1 Alajuelense (Clausura, Jornada 8)

Liberia 0-1 Saprissa (Clausura, Jornada 7)

Carmelita 2-4 Saprissa (Torneo de Copa, vuelta)

Saprissa 2-1 San Carlos (Clausura, Jornada 6)

Saprissa 6-0 Carmelita (Torneo de Copa, ida)