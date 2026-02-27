Salió campeón con Herediano, se fue a jugar al exterior y ahora desde su club anunciaron que lo dejan ir

El fútbol tiene giros inesperados y el de este ex Herediano es uno que llama la atención en la región. Hace apenas unos meses celebraba el título del Apertura 2025 en Guatemala, y ahora su propio club anunció que no continuará en el plantel en pleno Clausura. El atacante costarricense quedó oficialmente fuera del Antigua, en una decisión que tomó por sorpresa a más de uno.

¿Quién es el ex Herediano que fue borrado de su equipo?

Se trata de Jostin Daly, de 27 años, había llegado al conjunto guatemalteco a mediados del año pasado y rápidamente se integró a un proyecto que terminó levantando el trofeo. Su paso previo por el fútbol nacional, con etapas en Cartaginés y Herediano, lo había consolidado como un delantero con experiencia en instancias importantes. Sin embargo, el presente terminó marcando otro rumbo.

Fue el asistente técnico del Antigua, Juan Carlos Araujo, quien explicó públicamente las razones de la salida. “Fue una decisión que se tomó en conjunto y muchas veces pasa cuando los resultados no se dan. Se toman esas decisiones y hay que seguir adelante. Sí, están fuera del plantel”, afirmó, confirmando que el costarricense ya no forma parte del grupo.

En números, Daly participó en 23 compromisos con el equipo chapín, acumulando 733 minutos y anotando en dos ocasiones. No obstante, en el presente Clausura su protagonismo fue reducido y su última aparición oficial se remonta al 27 de agosto del año pasado, cuando enfrentó a Alajuelense por la Copa Centroamericana. Desde entonces, perdió terreno en la rotación.

Jostin Daly no seguirá en Antigua.

El contexto deportivo tampoco ayudó. Antigua marcha noveno en la tabla con nueve puntos tras nueve jornadas, lejos de los puestos de privilegio. En medio de la irregularidad, la dirigencia optó por ajustar piezas y Daly terminó siendo uno de los señalados en la reestructuración.

Ahora, el delantero costarricense deberá definir su próximo paso. Con pasado campeón en Herediano y experiencia internacional reciente, su nombre seguramente comenzará a sonar en el mercado centroamericano. De celebrar títulos a quedar sin equipo en cuestión de meses, el caso de Jostin Daly refleja la crudeza del fútbol profesional y la velocidad con la que cambian las circunstancias.

