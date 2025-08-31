“Para diciembre”: en medio de la crisis, Saprissa confirma la llegada más pedida por la afición

El Deportivo Saprissa de Vladimir Quesada atraviesa días difíciles en medio de una racha que preocupa a su afición. El conjunto morado viene de caer en casa en el clásico nacional frente a Alajuelense, un resultado que aumentó la tensión y dejó en evidencia los problemas futbolísticos que arrastra el equipo en este inicio de torneo.

A esa derrota se suma la reciente eliminación en la Copa Centroamericana, un golpe duro para la institución que esperaba trascender en el plano internacional. Sin embargo, se ha confirmado la llegada más pedida por la afición morada.

ver también Saprissa en crisis: Mariano Torres necesitó apenas dos palabras para dejar expuestos a los responsables de la derrota contra Alajuelense

¿Cuál es la llegada más esperada por la afición del Saprissa en medio de la crisis?

Gustavo Chinchilla, como gerente general del Deportivo Saprissa, aprovechó sus últimos días en el cargo para soltar una fuerte declaración ante los medios de comunicación en la previa del clásico contra Alajuelense.

Publicidad

Publicidad

Con su salida programada para ese mismo sábado, no dudó en dejar un mensaje contundente que rápidamente captó la atención, generando impacto en el ambiente previo al duelo más esperado del fútbol costarricense.

Gustavo Chinchilla – Deportivo Saprissa

Publicidad

En sus declaraciones, Gustavo Chinchilla resaltó la grandeza del Deportivo Saprissa, asegurando que el club vende dos veces y medio más camisetas que su más cercano competidor en Centroamérica.

Publicidad

Además, dejó una revelación que generó expectativa entre los aficionados: en diciembre saldrá una nueva camiseta que, según sus palabras, será la primera en el mundo en incorporar una innovación especia

Publicidad

“Por cierto, guarden plata para diciembre porque las camisetas que van a salir, serán las primeras en el mundo con las que va a pasar algo así”, indicó Gustavo Chinchilla.

Deportivo Saprissa

Publicidad

Publicidad

Gustavo Chinchilla ya lejos de sus funciones en Saprissa

Es importante aclarar el contexto: aunque técnicamente este sábado era su último día oficial como gerente general del Saprissa, Gustavo Chinchilla ya no se encontraba ejerciendo funciones en el club.

Por eso, sus declaraciones previas al clásico frente a Alajuelense tomaron aún más relevancia, pues las realizó ya desligado de su cargo, lo que les dio un matiz distinto y más libre de condicionamientos institucionales.