El Deportivo Saprissa no tiene intenciones de quedarse de brazos cruzados tras el castigo impuesto por el Tribunal Disciplinario. Con la confirmación de los tres partidos de suspensión y las multas económicas para Mariano Torres y Fidel Escobar, la directiva tibaseña puso en marcha una estrategia legal con el único objetivo de salvar a sus referentes de cara a las semifinales.

Horas antes de que se hicieran públicas las sanciones, el periodista Jason Arce advirtió en el programa Seguimos que en las oficinas de La Cueva ya estaba trazado un plan de contingencia.

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“Saprissa ya tiene todo listo para apelar”

“En caso de que se confirme la sanción de Mariano y Fidel Escobar, Saprissa ya tiene todo listo para apelar con pruebas. Entiendo que ya leyeron el informe del delegado y el arbitral, buscarán vacíos legales. Saprissa tiene un material gráfico para hacer la debida apelación”, aseguró Arce.

Por ahora, Mariano Torres y Fidel Escobar están fuera de las semifinales del Clausura 2026 (Fedefútbol).

La estrategia del Monstruo se centrará en desmenuzar las palabras exactas del comisario Erick Mora y del cuerpo arbitral, buscando cualquier inconsistencia o contradicción que les permita introducir su propio material en video como prueba para anular los castigos.

El reloj juega en contra

A pesar de la rápida reacción de la institución, es muy probable que el proceso de apelación no encuentre una respuesta inmediata por parte de las autoridades correspondientes.

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Al atravesar una semana atípica, donde el viernes 1 de mayo es feriado nacional por el Día del Trabajador, los plazos burocráticos se extenderán. Esto significa que una resolución final sobre la apelación podría aplazarse hasta el lunes de la semana entrante.

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En consecuencia, incluso si el reclamo morado encuentra respaldo dentro de la cúpula del fútbol tico, es muy probable que el técnico Hernán Medford no pueda utilizar ni a Mariano Torres ni a Fidel Escobar en el vital partido de ida ante el Municipal Liberia, programado para el domingo 3 de mayo en el Estadio Edgardo Baltodano.

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En síntesis

Saprissa buscará vacíos legales en los informes y presentará material gráfico propio para intentar revertir las sanciones.

en los informes y presentará material gráfico propio para intentar revertir las sanciones. El Tribunal podría no llegar a resolver la apelación morada antes del inicio de la serie semifinal.

Independientemente del éxito legal, es muy probable que Hernán Medford deba visitar Liberia el 3 de mayo sin Mariano Torres ni Fidel Escobar.