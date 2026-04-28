Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Clausura 2026

“Vacíos legales”: Saprissa activa un plan de emergencia para revertir las sanciones de Mariano Torres y Fidel Escobar

Saprissa no se rinde ante el castigo: la directiva ha puesto en marcha una contraofensiva para rescatar a sus figuras antes de la semifinal.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

Sigue a FCA en Google!
El Monstruo no se quedará de brazos cruzados.
© Saprissa.El Monstruo no se quedará de brazos cruzados.

El Deportivo Saprissa no tiene intenciones de quedarse de brazos cruzados tras el castigo impuesto por el Tribunal Disciplinario. Con la confirmación de los tres partidos de suspensión y las multas económicas para Mariano Torres y Fidel Escobar, la directiva tibaseña puso en marcha una estrategia legal con el único objetivo de salvar a sus referentes de cara a las semifinales.

Horas antes de que se hicieran públicas las sanciones, el periodista Jason Arce advirtió en el programa Seguimos que en las oficinas de La Cueva ya estaba trazado un plan de contingencia.

Fidel Escobar tampoco se salvó: la dura sanción que recibió junto a Mariano Torres en Saprissa

ver también

Fidel Escobar tampoco se salvó: la dura sanción que recibió junto a Mariano Torres en Saprissa

“Saprissa ya tiene todo listo para apelar”

“En caso de que se confirme la sanción de Mariano y Fidel Escobar, Saprissa ya tiene todo listo para apelar con pruebas. Entiendo que ya leyeron el informe del delegado y el arbitral, buscarán vacíos legales. Saprissa tiene un material gráfico para hacer la debida apelación”, aseguró Arce.

Por ahora, Mariano Torres y Fidel Escobar están fuera de las semifinales del Clausura 2026 (Fedefútbol).

Por ahora, Mariano Torres y Fidel Escobar están fuera de las semifinales del Clausura 2026 (Fedefútbol).

La estrategia del Monstruo se centrará en desmenuzar las palabras exactas del comisario Erick Mora y del cuerpo arbitral, buscando cualquier inconsistencia o contradicción que les permita introducir su propio material en video como prueba para anular los castigos.

El reloj juega en contra

A pesar de la rápida reacción de la institución, es muy probable que el proceso de apelación no encuentre una respuesta inmediata por parte de las autoridades correspondientes.

Publicidad

Al atravesar una semana atípica, donde el viernes 1 de mayo es feriado nacional por el Día del Trabajador, los plazos burocráticos se extenderán. Esto significa que una resolución final sobre la apelación podría aplazarse hasta el lunes de la semana entrante.

“Abuso de autoridad”: desde Saprissa hacen una fuerte denuncia tras el escándalo contra Puntarenas

ver también

“Abuso de autoridad”: desde Saprissa hacen una fuerte denuncia tras el escándalo contra Puntarenas

En consecuencia, incluso si el reclamo morado encuentra respaldo dentro de la cúpula del fútbol tico, es muy probable que el técnico Hernán Medford no pueda utilizar ni a Mariano Torres ni a Fidel Escobar en el vital partido de ida ante el Municipal Liberia, programado para el domingo 3 de mayo en el Estadio Edgardo Baltodano.

Publicidad

En síntesis

  • Saprissa buscará vacíos legales en los informes y presentará material gráfico propio para intentar revertir las sanciones.
  • El Tribunal podría no llegar a resolver la apelación morada antes del inicio de la serie semifinal.
  • Independientemente del éxito legal, es muy probable que Hernán Medford deba visitar Liberia el 3 de mayo sin Mariano Torres ni Fidel Escobar.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
LDA fue por un referente de otro grande de Costa Rica y ya conoce su respuesta
Liga Deportiva Alajuelense

LDA fue por un referente de otro grande de Costa Rica y ya conoce su respuesta

El video oculto que puede salvar a Mariano Torres y Fidel Escobar
Deportivo Saprissa

El video oculto que puede salvar a Mariano Torres y Fidel Escobar

Los peores fichajes extranjeros de la historia de Alajuelense
Liga Deportiva Alajuelense

Los peores fichajes extranjeros de la historia de Alajuelense

Revelan por qué Bryan Ruiz quedó fuera del cuerpo técnico de Machillo Ramírez
Liga Deportiva Alajuelense

Revelan por qué Bryan Ruiz quedó fuera del cuerpo técnico de Machillo Ramírez

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo