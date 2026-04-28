El Deportivo Saprissa ya conoce la decisión final del Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol tras los incidentes ocurridos en el cierre de la fase regular ante Puntarenas FC.

Sin embargo, no solo el capitán Mariano Torres quedó bajo la mira de las autoridades, sino que otro pilar indiscutible del esquema de Hernán Medford también fue sancionado.

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Castigo para Fidel Escobar

El periodista Kevin Jiménez ya había advertido que el Tribunal estaba analizando sancionar también a Fidel Escobar. “Me dicen que hay otro jugador del Saprissa que también podría ser sancionado y también se perdería la fase final. Entiendo que puede ser Fidel, está siendo investigado porque era parte del video”, detalló el comunicador.

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A diferencia de Mariano Torres, en el caso de Escobar no existió un contacto físico con el oficial de Unafut. Sin embargo, el zaguero canalero fue captado realizando fuertes reclamos y encarando cara a cara al comisario mientras este documentaba los disturbios de la afición en las gradas.

¿Cuántos partidos le cayeron al “Comandante”?

Finalmente, el aguerrido futbolista panameño deberá cumplir con el mismo castigo que Mariano Torres: tres partidos de suspensión y una multa económica de 200 mil colones.

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“Sancionar al jugador Fidel Escobar Mendieta con tres partidos de suspensión y una multa de ₡200,000.00 de conformidad con el artículo 38 inciso 1) al ser la primera vez que insulta, provoca, ofende o amenaza o utiliza lenguaje ofensivo, grosero u obsceno y/o gestos de la misma naturaleza contra oficiales de partido”, decretó el Tribunal Disciplinario.

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De esta manera, Fidel Escobar se perderá por completo la serie de semifinales ante el Municipal Liberia y un eventual primer partido de la final.

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En síntesis

Mariano Torres no es el único afectado por las sanciones en Saprissa.

Fidel Escobar también quedó en la mira del Tribunal Disciplinario por sus reclamos al comisario de la Unafut.

El panameño deberá purgar tres partidos de suspensión, ademá de una multa de 200 mil colones.