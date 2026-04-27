“Abuso de autoridad”: desde Saprissa hacen una fuerte denuncia tras el escándalo contra Puntarenas

La clasificación de Deportivo Saprissa a semifinales del Clausura 2026 quedó marcada por un episodio que va mucho más allá del resultado deportivo. Lo ocurrido en el Estadio Miguel Ángel “Lito” Pérez, durante el partido ante Puntarenas FC, desató un escándalo que ahora amenaza con tener consecuencias directas para el club morado en el momento más importante del torneo.

Todo comenzó con un altercado en la gradería donde se ubicaba la Ultra Morada, la barra organizada de Saprissa. La situación obligó a detener el partido durante varios minutos, mientras la tensión crecía dentro y fuera del campo. Según la versión oficial de la Fuerza Pública, el conflicto se habría originado por un intento de hurto que desencadenó una riña entre aficionados.

¿Qué dijo la policía sobre el hecho ocurrido?

De acuerdo con ese informe, la intervención policial se dio tras ser alertados por seguridad privada. Una vez en el lugar, los oficiales habrían encontrado a varias personas alteradas, con empujones, golpes y resistencia a las órdenes. Incluso, aseguraron que algunos individuos agredieron físicamente a los funcionarios, lo que terminó con la detención de tres personas que fueron remitidas a la fiscalía.

Sin embargo, horas después, la versión cambió por completo. Desde la propia Ultra Morada emitieron un comunicado donde no solo desmintieron los hechos, sino que además lanzaron una acusación directa contra la actuación policial. El mensaje fue contundente y dejó una frase que rápidamente empezó a circular con fuerza: “abuso de autoridad”.

El comunicado de Ultra Morada

La barra aseguró que, desde temprano, sus integrantes se encontraban en Puntarenas sin generar incidentes y que el ingreso al estadio se realizó con normalidad. Según su relato, el altercado se produjo con aficionados ajenos a la agrupación y ya estaba controlado cuando intervino la Fuerza Pública. “Dicha situación ya se encontraba controlada. Sin embargo, la intervención de la Fuerza Pública se dio de manera agresiva y con evidente abuso de autoridad contra miembros de nuestra agrupación, sin tomar en consideración la presencia de mujeres y niños en el lugar”, señalaron.

Comunicado de Ultra Morada.

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Además, rechazaron de forma tajante la versión sobre el supuesto intento de robo. “Es totalmente falso que la intervención policial se diera por un supuesto intento de hurto por parte de un miembro de la barra. Como organización, queremos recalcar nuestra postura firme en contra de la violencia dentro y fuera de los estadios”, agregaron, intentando despegarse de cualquier acto delictivo.

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El problema para Saprissa es que el caso no termina en el cruce de versiones. Lo sucedido podría derivar en sanciones por parte del Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, incluyendo una posible reducción de aforo para el partido de semifinales ante Municipal Liberia. Un escenario que impactaría directamente en el ambiente y el apoyo que suele tener el equipo en estas instancias.

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Datos Claves

La Fuerza Pública detuvo a tres personas tras incidentes con la Ultra Morada en Puntarenas.

detuvo a tres personas tras incidentes con la en Puntarenas. El grupo Ultra Morada denunció un presunto abuso de autoridad policial durante el altercado en gradería.

denunció un presunto policial durante el altercado en gradería. Saprissa enfrenta una posible reducción de aforo para las semifinales ante Municipal Liberia por sanción.