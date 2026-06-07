Alajuelense HOY: Juanpi Añor, Luis Gomes, Washington Ortega, Diego Campos y Celso Borges

Esto sería el salario de Juanpi Añor, quien tiene un compatriota venezolano en Alajuelense. El cariño hacia Diego Campos y la polémica en la que se metió Washington Ortega.

A una semana de que el plantel de Liga Deportiva Alajuelense iniciara la pretemporada bajo las órdenes de Ismael Rescalvo, siguen surgiendo noticias en el plano futbolístico del equipo (como el inesperado fichaje del mediocampista venezolano-español Juanipi Añor). Pero también otras novedades que implican a futbolistas del plantel.

El salario estimado de Juanpi Añor en Alajuelense

Juan Pablo Añor fue presentado oficialmente como el último refuerzo de la Liga Deportiva Alajuelense para los próximos dos años. El volante ofensivo venezolano llega al balompié costarricense tras un importante recorrido internacional, lo que despertó el interés generalizado del liguismo en torno a la cifra económica que percibirá durante su estancia en el club.

Aunque el club no reveló los detalles financieros, las estimaciones basadas en sus contratos anteriores reflejan un ajuste a la realidad del mercado tico. El futbolista llegó a ganar cerca de dos millones de euros anuales en el Málaga de España y unos 650 mil euros en el Volos FC de Grecia. Sin embargo, para vestir la camiseta rojinegra habría aceptado un salario que oscilaría entre los 15 mil y 25 mil dólares mensuales.

Luis Gomes, el otro futbolista venezolano que juega en la Liga

Luis Alejandro Gomes, extremo de 14 años nacido en Caracas, se ha consolidado como una de las promesas del Centro de Alto Rendimiento (CAR) en Turrúcares. El juvenil deslumbró en las divisiones menores de Alajuelense tras registrar 21 goles y 11 asistencias en 21 partidos durante 2024, lo que le valió el premio al Mejor Jugador del Torneo Clausura en su respectiva categoría.

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El impacto de su fútbol trascendió fronteras luego de anotarle el gol del triunfo al Inter Miami en la Copa MIC Punta Cana 2025. Ante su evidente proyección, la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol) tomó cartas en el asunto y comenzó a integrarlo en los microciclos de las selecciones menores con el objetivo primordial de blindarlo.

El mensaje de Celso Borges a Diego Campos en la distancia

El atacante costarricense Diego Campos utilizó sus redes sociales para desahogarse tras sufrir una de las peores lesiones de su carrera deportiva. El futbolista de 30 años, quien milita en el Bali United de Indonesia desde su salida de Alajuelense a finales de 2025, padeció la ruptura del ligamento cruzado anterior de su rodilla el pasado 28 de abril y debió someterse a una intervención quirúrgica.

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Campos admitió en sus redes que atravesó las semanas más difíciles de su vida en el sudeste asiático en medio de un proceso lleno de angustia. Pese a la distancia geográfica, el camerino manudo se hizo presente en su publicación para brindarle apoyo incondicional. El capitán Celso Borges encabezó los mensajes de aliento con un directo “¡Siempre pa lante meu!”, al que se sumaron varios referentes del actual plantel rojinegro.

La dedicatoria picante del portero Washington Ortega

El guardameta charrúa de Alajuelense, Washington Ortega, causó revuelo en las últimas horas por motivos estrictamente ajenos al quehacer diario del conjunto costarricense al compartir una fotografía del histórico capitán de la selección uruguaya, Diego Lugano, levantando la Copa América 2011, acompañada por la frase “Les duele mucho capitán”.

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Con esta publicación, el arquero manudo respaldó públicamente a Lugano tras sus polémicas declaraciones en las que acusó a la FIFA de favorecer a la Argentina de Lionel Messi con penales en el Mundial de Qatar 2022.