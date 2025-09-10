Santago Van der Putten ya le apunta a Saprissa: el mensaje que ilusiona a Alajuelense con su regreso para el clásico nacional

En Liga Deportiva Alajuelense se encendieron todas las alarmas cuando desde la Selección de Costa Rica le confirmaron que Santiago Van der Putten, su jugador de mayor proyección y, quizá, mejor presente, sufrió una lesión que le impidió ser tenido en cuenta por el “Piojo” Herrera para el partido clave contra Haití (3-3) por Eliminatorias.

Se trata de una ruptura del menisco medial de su rodilla izquierda, que obligó al central de 21 años a realizarse este miércoles una artroscopia en el Hospital Metropolitano. La intervención fue un éxito, confirmó el club a través de un comunicado, por lo que ahora le toca enfocarse de lleno en su recuperación.

Si bien en la publicación no se habla de un tiempo estimado, el periodista Ferlin Fuentes pudo conocer que se proyectan seis semanas de ausencia para Van der Putten, siempre y cuando la evolución médica sea favorable. Es decir, llegaría con lo justo para la revancha contra Deportivo Saprissa pactada para el 18 de octubre.

El mensaje de Santiago Van der Putten que llena de ilusión a Alajuelense

El defensor de Alajuelense reposteó el parte médico en una historia de Instagram, acompañándolo con un mensaje lleno de optimismo dirigido a la afición, que anhela recuperarlo a tiempo luego de que se erigiera como la gran figura en el último clásico nacional que la Liga le ganó 1-0 a Saprissa.

“En nada estoy de vuelta! Mejor, más fuerte y con aún más hambre. Gracias a todos por los mensajes”, escribió. En total, Van der Putten se perdería al menos seis juegos del campeonato nacional (Liberia, San Carlos, Guadalupe, Puntarenas, Herediano y Cartaginés), además de la serie con Motagua por los cuartos de final de la Copa Centroamericana.

Sin duda, se trata de una baja más que sensible para Óscar Ramírez, quien ya tiene en la enfermería a Joel Campbell, Diego Campos y Aarón Salazar. También perdió al volante Aarón Suárez, quien ya viajó a Turquía para firmar contrato con su nuevo equipo: Iğdır FK de la Segunda División.