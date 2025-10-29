“No está para jugar”: Machillo Ramírez sufre por otra figura de Alajuelense que no llegaría al partido contra Olimpia

Liga Deportiva Alajuelense está a horas de afrontar uno de los partidos más importantes del semestre. Será contra Olimpia, en el marco de la vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana y buscará destrabar en Tegucigalpa el empate 1-1 del primer juego para pelear por el tricampeonato.

El plantel ya se encuentra en suelo hondureño, mermado por las bajas de dos futbolistas importantes: Kenyel Michel, lesionado, y Joel Campbell, suspendido por acumulación de amarillas. Por dicha para ellos, el portero Washington Ortega se recuperó a tiempo del golpe que lo sacó del juego ante Pérez Zeledón y será titular.

Sin embargo, aseguran que Óscar “Machillo” Ramírez no podrá contar con otro de sus hombres de confianza, que venía sumando cada vez más minutos.

La figura de Alajuelense que se perdería la revancha contra Olimpia

De acuerdo a la información del periodista Kevin Jiménez, Santiago Van der Putten corre con grandes chances de perderse el juego de vuelta con Olimpia, programado para este jueves a las 8:00 p.m.

ver también Directo a la élite: Creichel Pérez pega el salto que sorprende a Alajuelense en el momento más importante de la temporada

“Van der Putten no está al 100%. Podría ser suplente, pero no está para jugar los 90 minutos”, aseguró Jiménez este miércoles en su programa, Seguimos. Recordemos que el zaguero de 21 años viene de un largo período de inactividad producto de una ruptura del menisco medial de su rodilla izquierda.

Su regreso se dio el pasado 23 de octubre, precisamente contra el cuadro que dirige Eduardo Espinel. Ese día ingresó de cambio en lugar de un lesionado Fernando Piñar y jugó 57 minutos. Luego, el sábado, fue titular en la victoria 3-2 sobre Pérez Zeledón, pero el “Machillo” lo sacó al 80′ por Alexis Gamboa.

Publicidad

Publicidad

Santiago Van der Putten en acción contra Olimpia. (Foto: José Cordero / La Teja)

El defensa no tuvo una de sus mejores actuaciones y hasta quedó involucrado en el empate parcial de los generaleños, con un desafortunado autogol. Antes de su lesión, contando en Apertura 2025 y la Copa Centroamericana, Van der Putten disputó 11 encuentros (915 minutos).