Mientras en Alajuelense gana 12 mil dólares mensuales, esto es lo que Santiago Van der Putten se perdió de ganar en Barcelona

La novela por el futuro de Santiago Van der Putten llegó a su final, y no con el desenlace que muchos esperaban. Durante varios días, el defensor de Alajuelense estuvo en la mira del Barcelona B, que presentó tres ofertas formales para ficharlo en este mercado de pases.

El futbolista había manifestado su ilusión de dar el salto a Europa, pero las propuestas económicas del club catalán nunca convencieron a la dirigencia manuda. Ninguna de las ofertas superaba el millón de euros, cifra que la Liga consideraba insuficiente para desprenderse de una de sus joyas más prometedoras.

Con el cierre del mercado europeo a la vuelta de la esquina, las negociaciones se prolongaron hasta el límite, pero finalmente, según confirmó Tigo Sports, todo se cayó: el Barça B no tuvo los recursos para presentar una oferta superior y el fichaje se frustró por completo.

¿Cuánto gana Santiago Van der Putten en Alajuelense?

Más allá del aspecto deportivo, lo que más sorprende ahora son los números económicos que quedaron sobre la mesa. En Alajuelense, Van der Putten percibe un salario cercano a los 12 mil dólares mensuales, una cifra muy alta para el mercado local y que refleja la importancia del jugador en la planilla rojinegra.

¿Cuánto le habría ofrecido Barcelona a Santiago Van der Putten?

Sin embargo, en el Barcelona B le habrían ofrecido, según Josué Quesada, un contrato que prácticamente triplicaba esa cantidad, con un sueldo que rondaba los 30 mil dólares mensuales. Es decir, además de la vitrina internacional y la posibilidad de crecer en una cantera de élite, el defensor también se perdió de dar un salto económico significativo.

ver también Mientras Barcelona ofreció menos de 1 millón de dólares por Santiago Van der Putten, esta es la cifra que Alajuelense pide para dejarlo ir a Europa

Por ahora, Santiago Van der Putten seguirá vinculado a la Liga, donde tendrá la oportunidad de consolidarse aún más y seguir en el radar de clubes europeos. El sueño del Barça se apagó en este mercado, pero el talento del joven zaguero invita a pensar que tarde o temprano otra puerta internacional se volverá a abrir.