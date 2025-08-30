Es tendencia:
Tras la victoria ante Saprissa, Washington Ortega filtra la noticia que puso en vilo a todo Alajuelense

Ortega dio a conocer la información que todo Alajuelense se preguntaba en los últimos días.

Por Juan Fittipaldi

La Liga Deportiva Alajuelense le puso fin a una larga racha de más de cuatro años sin conocer la victoria en Tibás. Los dirigidos por Óscar Ramírez derrotaron al Deportivo Saprissa por 1-0 y profundizaron la crisis que atraviesa el equipo morado.

Una de las grandes figuras del encuentro en La Cueva fue Washington Ortega. El portero salvó a la Liga en los minutos finales con una tapada fundamental. Luego de un remate de cabeza de Myrie, el uruguayo se hizo del balón en dos tiempos para desactivar el peligro.

El mensaje de Washington Ortega que alivió a todo Alajuelense

Lo llamativo de Ortega es que, una vez terminado el partido, publicó una imagen en sus historias de Instagram. En la misma, posó junto a Santiago van der Putten y confirmó finalmente que el defensor “se queda” en la Liga.

El zaguero de Alajuelense había recibido una oferta por parte del Barcelona B. Desde el club rojinegro consideraron más que insuficiente la propuesta del equipo culé y tomaron la decisión de rechazarla.

El periodista Kevin Jiménez confirmó que Van der Putten tenía la intención de irse en este momento. Sin embargo, luego agregó que ya está listo para quedarse en Alajuelense después de una oferta insuficiente del Barça. Este ofrecimiento era menor a 200 mil dólares, con variables a cumplir y con un 20% en caso de una futura venta.

Alajuelense considera que Van der Putten puede venderse a un precio mayor. Según el sitio de Transfermark, su valor de mercado es de 450 mil euros. Por esta razón, teniendo en cuenta el potencial del defensor, tomaron la decisión de mantenerlo más tiempo en el equipo.

