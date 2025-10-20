La mejor noticia para el Machillo Ramírez: Alajuelense sumará los refuerzos que tanto necesitaba en su pelea por la 31

El momento de Liga Deportiva Alajuelense no podría ser más alentador. El equipo rojinegro atraviesa una racha positiva en el torneo, acaba de ganar el clásico nacional ante Saprissa y recuperó el liderato con un rendimiento que ilusiona a su afición.

Pero la mejor noticia para Óscar Ramírez llegó esta semana: dos de sus grandes figuras están listas para volver al campo de juego. Dos futbolistas muy importantes para el entrenador manudo y su esquema.

¿Cuáles son los dos refuerzos que tendrá Alajuelense?

Se trata de Celso Borges y Santiago Van der Putten, quienes han comenzado a entrenar nuevamente sobre el césped tras superar sus respectivas lesiones. Aunque no estarán disponibles para el duelo de semifinales de la Copa Centroamericana ante Olimpia, ambos futbolistas podrían sumar minutos este fin de semana ante Pérez Zeledón en el campeonato nacional.

La vuelta de estas dos piezas representa un auténtico alivio para Ramírez, quien ha tenido que reorganizar su mediocampo y defensa en las últimas jornadas debido a las bajas. Borges, capitán y líder natural del equipo, se lesionó el pasado 23 de septiembre ante Motagua, mientras que Van der Putten sufrió una rotura de menisco que lo dejó fuera desde inicios de ese mismo mes.

Ahora, con ambos futbolistas en la fase final de recuperación, el técnico manudo recupera jerarquía, experiencia y equilibrio, justo en la etapa más determinante del torneo, cuando la Liga se juega la pelea por su ansiada estrella 31.

Mientras tanto, el camerino rojinegro vive un ambiente de total confianza. Los jóvenes han respondido, los refuerzos extranjeros marcan diferencias y la mano del Machillo se nota. Kenyel Michel fue la clave y figura en el clásico ante Saprissa con un doblete.