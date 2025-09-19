Es figura de Alajuelense, lo siguen desde España y aseguran que podría jugar en Barcelona: “No es peor jugador que Cubarsí

Un futbolista de Liga Deportiva Alajuelense fue protagonista de un elogio inesperado desde Europa que sacudió al fútbol nacional. En el programa Tigo Sports Radio (92.3 FM de Extra Radio), el entrenador español Javier de Lucas lo señaló como el jugador con mayor proyección de Costa Rica.

Pero no quedó ahí, lo comparó nada menos que con Pau Cubarsí, zaguero del FC Barcelona y de la selección española. Justamente, este jugador estuvo siendo seguido por el conjunto catalán, pero no se terminó dando la venta al Barça por diferencias de dinero.

¿Cuál es el futbolista de Alajuelense que podría jugar en Barcelona?

Se trata de Santiago Van der Putten. Para Javier de Lucas: “Ese chico está jugando en Costa Rica. Ese chico, en una liga más poderosa, con otro tipo de fútbol, sería infinitamente mejor, lo tengo bien claro”.

La comparación fue directa y sin titubeos: “Ese chico no es peor jugador que Cubarsí, y lo digo así. Dirá la gente, este español está loco, no estoy loco. Ese chico tiene salida de balón, va con la cabeza, anticipa bien, va rápido al cruce, tiene un golpeo espectacular, lee el partido, sabe colocarse. O sea, ese chico tú le metes en un contexto Barça, le metes en un filial, tiene el perfil idóneo”.

De Lucas incluso aseguró que, en el mano a mano, supera al defensor catalán: “Cubarsí tiene una buena salida de balón, tiene un buen inicio, tiene un buen golpeo para salir jugando. Pero en los uno contra uno, cuando es el último jugador y se la juega con el delantero rival, normalmente pierde la partida. En eso es mejor este chico, pero vamos, muchísimo mejor”.

El jugador en cuestión es Santiago Van der Putten, zaguero rojinegro que actualmente se recupera de una lesión de rodilla que lo mantendrá fuera de las canchas por tiempo indefinido. Pese a ello, sus condiciones ya son reconocidas más allá de Costa Rica y, según voces autorizadas, su potencial lo coloca en la órbita de un club del calibre del Barcelona.