Machillo Ramírez sonríe: Alajuelense está cerca de tener el refuerzo que tanto necesita para lograr la 31

Buenas noticias llegan al campamento manudo en medio del exigente cierre del Torneo de Apertura 2025. El cuerpo técnico de Óscar Ramírez podría recuperar muy pronto a un defensor clave que llevaba varias semanas fuera de las canchas y cuya ausencia se había hecho sentir en la zaga rojinegra.

El jugador, que sufrió una rotura de menisco en su rodilla izquierda y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente a inicios de setiembre, atraviesa una recuperación alentadora. Tras un mes del procedimiento, su evolución ha sido positiva y su regreso podría concretarse justo a tiempo para la recta final del campeonato.

¿Cuál es el refuerzo que tendrá Alajuelense?

Se trata de Santiago Van der Putten, quien habló de como se encuentra actualmente: “Me siento muy bien, muy tranquilo, trabajando día a día, tanto mental como físicamente. No sé exactamente cuándo, pero puedo decir sin duda que voy a volver mejor, con más ganas todavía”.

El defensor destacó que cada lesión de rodilla es distinta y que el proceso no siempre sigue el mismo calendario médico. “Cada persona es diferente, cada rodilla es diferente. Me ha ayudado muchísimo llevar el proceso con Alberto (Toril), que lo operaron con un día de diferencia; nos hemos acompañado y acuerpado mucho”, agregó.

Santiago Van der Putten está en la etapa final de la recuperación. (Foto: Pacheco Granados)

¿Cuándo podrá estar disponible Van der Putten para Alajuelense?

El pronóstico inicial establecía un tiempo de recuperación de entre seis y ocho semanas. Si ese plazo se cumple, el jugador podría estar disponible a inicios de noviembre, justo cuando Alajuelense afrontará la parte decisiva del Apertura. Incluso, si su evolución se acelera, podría ser considerado también por la Selección Nacional.

Publicidad

Publicidad

La noticia le saca una sonrisa a Machillo Ramírez, quien sabe que recuperar a una pieza de esa jerarquía en defensa sería casi como sumar un refuerzo nuevo. Y en un torneo tan parejo como este, cada regreso cuenta para seguir soñando con la ansiada Liga 31.