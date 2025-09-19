Todo Saprissa consternado con la noticia de Luis Paradela que puede cambiar por completo su futuro

En el Deportivo Saprissa una de las ausencias más sentidas en los últimos meses ha sido la de Luis Paradela, futbolista cubano que en julio del año pasado salió cedido al Universitatea Craiova de Rumania. La expectativa era que diera el salto al fútbol europeo, pero su travesía se complicó con una grave lesión de ligamentos que frenó en seco su progresión.

Desde entonces, Paradela ha luchado por recuperar ritmo, aunque sin continuidad ni protagonismo. Con ese panorama, el club rumano no extenderá su vínculo y el préstamo llegará a su fin en diciembre.

¿Regresará Luis Paradela a Saprissa?

Según informó el periodista Kevin Jiménez, el atacante regresará al Saprissa para el Clausura 2026. La decisión obedece tanto al deseo del propio club morado como a la realidad del jugador, cuya inactividad en Europa dificulta que aparezcan nuevas ofertas en el extranjero.

Publicidad

Publicidad

Paradela tiene contrato vigente con Saprissa hasta junio de 2028, lo que abre un nuevo capítulo en su historia con los tibaseños. El equipo dirigido por Vladimir Quesada lo espera como una pieza clave para reforzar la ofensiva y recuperar la pegada que lo convirtió en figura antes de su salida.

Publicidad

La noticia genera consternación en el entorno morado porque el fichaje que en su momento fue visto como un trampolín hacia una carrera internacional sólida, hoy se transforma en un retorno obligado por las circunstancias.

Publicidad

ver también EA Sports FC26: Keylor Navas no aparece, pero sí un ex Saprissa que fue echado de Tibás

Sin embargo, también puede ser la oportunidad para que el cubano vuelva a brillar en la Cueva y encabece la lucha por la anhelada estrella 41. El regreso de Paradela, lejos de ser un paso atrás, podría convertirse en el revulsivo que Saprissa, Vladimir necesita recibir ese refuerzo que le aporte jerarquía al ataque.