Todo Saprissa consternado ante la respuesta de Erick Lonnis sobre su salida en el momento más delicado: “Hay cosas que no comparto”

En medio de la tormenta que atraviesa el Deportivo Saprissa tras los malos resultados y la eliminación en la Copa Centroamericana, Erick Lonnis salió al paso para referirse a su futuro dentro del club.

Como directivo del club no dudó en expresar su postura con firmeza, reconociendo que existen aspectos internos con los que no está de acuerdo y que esa sinceridad lo ha llevado a generar tanto respaldo como críticas.

ver también Lo llamaron desde Europa: Saprissa confirma el interés por una figura que deja sin palabras a la afición justo antes del clásico con Alajuelense

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre su futuro en Saprissa?

Erick Lonnis fue claro al hablar sobre su futuro en el Deportivo Saprissa, asegurando que se mantendrá firme en su cargo mientras sienta que su presencia es positiva para el club. El exguardameta se describió como un líder honesto y frontal, consciente de que esa forma de ser le genera tanto apoyo como detractores.

Publicidad

Publicidad

Erick Lonnis – Directivo del Deportivo Saprissa

“Yo me considero un líder, honrado, honesto, hay cosas con las que yo no comparto y nunca me voy a prestar, eso hace que uno tenga enemigos gratis, el problema fue que me educaron de esa forma y eso molesta a la gente“, afirmó Erick Lonnis.

Publicidad

“Voy a estar aquí y estoy convencido que han perjudicado a Saprissa, hasta que la gente que me pidió estar aquí me pida que me arrepienta, en los momentos lindos sale mucha gente. Una situación como esta de la noche a la mañana“, sentenció Erick Lonnis para Teletica.

Publicidad

Erick Lonnis – Directivo del Deportivo Saprissa

Publicidad

Sin embargo, afirmó estar convencido de que su compromiso con la institución se mantendrá hasta que la misma dirigencia o la afición consideren lo contrario, dejando en evidencia su entrega y la complejidad del momento que atraviesa el equipo.