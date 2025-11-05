Todo Saprissa consternado con lo que reveló Erick Lonnis sobre el retiro de Mariano Torres tras la renovación: “Es lo que él quiere”

La renovación de Mariano Torres por seis meses con el Deportivo Saprissa fue un impacto de alegría para la afición morada, sin embargo, ahora dejó a más de uno consternado después de que Erick Lonnis, miembro de la directiva, explicara que la decisión responde al deseo del propio jugador.

¿Qué dijo Erick Lonnis sobre el retiro de Mariano Torres?

Erick Lonnis explicó que la renovación de Mariano Torres por seis meses responde a una decisión personal del jugador, quien desea mantenerse al máximo nivel y sentirse en plena capacidad para aportar al equipo.

“A Mariano se le renovó por seis meses porque es lo que él quiere. Tanto Mariano como David Guzmán se enfocan en el rendimiento que pueden dar y Mariano está consciente de que quiere estar al 100%“, aseveró Erick Lonnis.

Erick Lonnis – Deportivo Saprissa

“No quiere llegar a un momento donde sienta que no puede aportarle al equipo y estos seis meses garantizan eso para él, porque él así lo quiso”, dijo Erick Lonnis en Radio Columbia.

De esta manera Erick Lonnis dejó claro que Mariano Torres con 38 años de edad está jugando sus últimos cartuchos como profesional del Saprissa y por ende proyectarse a largo plazo no está en sus planes, más allá de estos 6 meses que recién renovó.

Además, destacó que la renovación de los capitanes es clave para el proyecto deportivo que Saprissa busca consolidar a futuro, ya que su liderazgo y experiencia son fundamentales en la construcción de un equipo competitivo y con identidad.