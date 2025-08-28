Salto a la élite: Saprissa hace oficial la noticia de Kenay Myrie que sorprende a Costa Rica

Kenay Myrie, joven lateral derecho del Deportivo Saprissa, alcanzó un logro histórico al ser seleccionado dentro del listado del Centro Internacional de Estudios Deportivos (CIES), el cual reconoce a los mejores talentos del fútbol mundial menores de 20 años en este 2025.

Su aparición en esta prestigiosa clasificación resalta no solo su proyección, sino también el impacto que ha tenido en el equipo morado a tan corta edad. Este reconocimiento toma aún mayor valor al ser Kenay Myrie el único futbolista de un club centroamericano presente en el listado de los 200 mejores prospectos juveniles del mundo.

Kenay Myrie destaca en prestigioso ranking mundial

El reconocimiento a Kenay Myrie cobra aún mayor valor al provenir de un ranking que se basa en una metodología exhaustiva y precisa. El CIES combina un índice de rendimiento, elaborado con datos recopilados por Impect, especialista en análisis deportivo, y un índice de experiencia que evalúa los minutos disputados y los pondera según la exigencia de los partidos.

De esta manera, la inclusión del joven lateral derecho de Saprissa no responde a la casualidad, sino a una valoración objetiva que destaca su nivel competitivo y su proyección internacional en comparación con los mejores talentos juveniles del planeta.

Ranking Mundial del CIES

¿Cuál es la historia de Kenay Myrie?

Kenay Myrie es un joven lateral derecho (18 años) que comienza a escribir su propia historia en el fútbol costarricense, llevando en la sangre el legado de su padre, Roy Myrie, exjugador de la Selección Nacional.

Su debut con Saprissa se dio el 4 de septiembre de 2024 en el Torneo de Copa de Costa Rica frente a Santos de Guápiles, mostrando desde el inicio personalidad y condiciones para consolidarse en el primer equipo morado.

Pero proyección no tardó en llamar la atención a nivel internacional, y el 15 de enero de 2025 fue convocado por Miguel Herrera para disputar un amistoso en fecha no FIFA ante Estados Unidos.

Kenay Myrie, una promesa que sigue creciendo en Saprissa

Hoy, Kenay Myrie continúa sumando minutos y experiencia en la primera división con Saprissa, consolidándose poco a poco como una opción real en la defensa morada. Cada partido le permite crecer, ganar confianza y demostrar que tiene el potencial necesario para convertirse en una pieza importante tanto para su club como para el fútbol costarricense en los próximos años.