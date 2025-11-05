“¿Por qué Panamá nos gana?”: Erick Lonnis dice lo que nadie se anima en Costa Rica a días de jugarse la clasificación al Mundial 2026

Erick Lonnis como parte de la dirigencia del Deportivo Saprissa enfatizó la importancia de preservar la esencia del fútbol frente al creciente espectáculo mediático que rodea a la Selección de Costa Rica y en este contexto, Panamá y otros países de la zona salieron como un ejemplo que no caerá bien en los aficionados ticos.

La Selección de Costa Rica se juega su clasificación al Mundial de 2026 en las últimas jornadas ante Haití y Honduras, pero no es un secreto que en los últimos años ha bajado unos escalones en la zona ubicándose por abajo de Panamá y con una distancia que aumenta entre Estados Unidos y Canadá.

El mensaje de Erick Lonnis que no gustará en Costa Rica

Sobre este escenario, Erick Lonnis invitó a la madurez y la autocrítica dentro del ambiente futbolístico, señalando que aunque el “show” y la polémica forman parte natural del deporte moderno, dejando claro que los protagonistas deben saber convivir con ello.

Por este motivo, manifestó el porqué ahora selecciones como Panamá le ganan Costa Rica, Nicaragua complica los partidos y hasta Haití llega a empatar en territorio nacional.

Erick Lonnis con el Deportivo Saprissa

“¿Por qué los panameños nos ganan?. Los nicaragüenses nos complican, ¿Por qué Haití nos empata en nuestra cancha? ¿Por qué estamos lejos de selecciones de las que antes no estábamos tanto como Estados Unidos y Canadá? Eso es lo que tenemos que preguntarnos y tomar decisiones“, compartió Erick Lonnis para La Teja.

“Si no cuidamos la esencia del fútbol, no somos competitivos y no nos enfocamos en el talento, después nos vamos a quedar sin la plata y ahí es donde algunos van a entenderme“, finalizó Erick Lonnis.

¿Cuándo juega Costa Rica vs. Honduras y Haití por las Eliminatorias rumbo al Mundial de 2026?

La Selección de Costa Rica enfrentará a Haití el jueves 13 de noviembre a las 8:00 p.m. hora local costarricense. Mientras que ante Honduras será el próximo martes 18 de noviembre a las 7:00 p.m. hora costarricense por la última jornada de las Eliminatorias.