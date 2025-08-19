Rolando Fonseca defiende a Gustavo Herrera y culpa a un referente de Saprissa por su mal rendimiento

La curva de rendimiento de Deportivo Saprissa viene de más a menos. El empate 2-2 con Liberia del domingo le mete todavía más presión al equipo antes del duelo con CAI por la Copa Centroamericana y los bajos rendimientos no pasan desapercibidos para el ojo atento del saprissista, que comienza a mirar de reojo a varios futbolistas.

Uno de ellos es el fichaje más sonado del club en este mercado, el delantero panameño Gustavo Herrera, a quien todavía le tienen paciencia por tratarse de un juvenil de 19 años y ser catalogado en su país como una joya.

Hasta el momento, “Taivitin” jugó los seis primeros partidos de la temporada. Acumuló 259 minutos y no pudo anotar ningún gol, motivo por el cual se lo ve cada vez más ansioso de cara al marco, tal como expresó su compañero Ariel Rodríguez.

¿Qué dijo Rolando Fonseca sobre Gustavo Herrera?

Rolando Fonseca, máximo artillero de la Selección de Costa Rica y ex figura de Saprissa, no dudó en salir a respaldar a Gustavo Herrera en Teletica Radio, argumentando que el planteo del entrenador, Paulo Wanchope, le juega en contra por más empeño que ponga en la cancha.

“Es un chico joven, pero, ¿cuál fue la idea de juego de Saprissa en el primer tiempo contra Liberia? Fue un desastre. Vea el segundo tiempo: entró Ariel Rodríguez y en la primera acción, Marvin Loría le da un pase de cara al gol. ¿Cuántas de esas le dieron a Gustavo Herrera? Ni una”, externó.

En segundo orden, apuntó a la falta de oportunidades creadas por sus compañeros: “Ante Liberia tenía a todos los jugadores: estaba Villalobos (Mauricio), Mariano (Torres) y Gerson (Torres). Pero denme una sola jugada en ofensiva que Saprissa hiciera mientras Gustavo estuvo en la cancha… todos los pases iban para atrás”.

La foto que refleja la frustración de Gustavo Herrera y dice más que mil palabras. (Foto: Saprissa)

“No lo alimentan, o al menos contra Liberia eso no sucedió. No se puede medir a un jugador si no le presentan opciones de gol dentro del área. ¿Cómo va a pesar contra Verdes (de Belice) si el equipo fue un desastre? Hay que darle la bola arriba”, sentenció Fonseca.