Roberto Artavia dice lo que todos en Saprissa querían escuchar sobre el regreso de Jeaustin Campos: “Dentro de las opciones”

El nuevo presidente de Saprissa llenó de elogios a Jeaustin Campos, pero también le soltó un guiño que puede ser vital para que los caminos del DT y el club vuelvan a cruzarse.

maximiliano mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Los aficionados de Deportivo Saprissa perdieron la paciencia con Vladimir Quesada. A pesar de los cuatro títulos nacionales que el técnico le dio a la institución entre 2018 y 2024, el equipo no muestra signos de mejora en las primeras dos jornadas del Torneo Clausura 2026 y le exigen su salida a la dirigencia.

Estos reclamos fueron escuchados por el nuevo presidente del club, Roberto Artavia, quien se mostró crítico con Quesada y le dejó ver que su continuidad está bajo evaluación. Pero también le pidió paciencia al saprissismo, que en los últimos días puso en la palestra a su candidato predilecto para tomar las riendas del club: Jeaustin Campos.

Artavia le abre las puertas de Saprissa a Jeaustin Campos

Inevitablemente, Roberto Artavia habló en el programa Doble Punto Decisivo sobre uno de los temas que más polémica generó durante la gestión de su antecesor, Juan Carlos Rojas: el regreso de Jeaustin Campos. Y sus declaraciones alimentaron la ilusión de buena parte de la afición, que anhela ver al actual técnico de Real España otra vez vestido de morado.

No hay mucho que opinar: es el técnico más ganador en la historia del país y de la historia de Saprissa. Sin duda alguna, es un técnico que considero excelente a nivel de táctica, técnica y manejo del equipo. Creo que no es único; en Costa Rica hay mucho talento en ese campo. Te mencionaría a Hernán Medford, a Ronald González, a Guimarães y a otros que creo que se equiparan con él, que ha tenido la capacidad de ganar un poco más de torneos que ellos”, aseveró.

Luego, dijo las palabras que hace años no se oían en Tibás: Ninguna puerta en Saprissa está cerrada, es la única cosa que puedo decir. Yo no digo que voy a contratar o no voy a contratar; yo digo que las puertas están abiertas, estoy dispuesto a escuchar, a dialogar con todo el mundo y ciertamente Jeaustin está dentro de las opciones importantes para cualquier equipo en este país, como están los otros que mencioné”.

También se refirió a los famosos dichos de Rojas sobre su vínculo con Campos: No sé cuáles puentes son los que se le quemaron. Ya había oído esa frase y dije que voy a hablar con Juan Carlos para que me la explique, y develando, además, cuál es su gran proyecto a futuro: “Entiendo que la afición tiene a sus favoritos, siempre los va a tener, pero las puertas están abiertas para todos. En el mundo ideal, nosotros queremos un técnico que esté 3 o 4 años.

Queremos que nos dé identidad, carácter y estilo de juego no solo al primer equipo, sino que eso permee hacia las divisiones menores y se convierta en una cultura y en un estilo de juego que se pueda replicar”, concluyó Artavia, quien seguirá con detenimiento lo que suceda en Grecia este jueves, cuando Saprissa visite al colero, Sporting, con la urgencia de ganar para despegar.

