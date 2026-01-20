“Me hizo mucha gracia”: Machillo Ramírez recibe un dardo inesperado del presidente de Saprissa y se calienta el Clausura 2026

Tanto el Deportivo Saprissa como la Liga Deportiva Alajuelense comenzaron con paso tembloroso el Torneo Clausura 2026. Los morados de Vladimir Quesada empataron 2-2 como locales ante Puntarenas y cayeron 2-0 en su visita a Herediano, sumando apenas un punto de seis posibles. Del otro lado, los manudos registran dos empates: 2-2 ante Liberia en el Morera Soto y 1-1 en Pérez Zeledón.

Aun así, el clima en Alajuela se percibe mucho menos catastrófico que en la vereda de enfrente: se trata del vigente campeón nacional y tricampeón de Centroamérica, mientras que el Monstruo arrastra más de un año sin levantar trofeos.

Roberto Artavia expone a Machillo Ramírez

Este martes Roberto Artavia, sucesor de Juan Carlos Rojas en la presidencia de Saprissa, se refirió al presente del club en una entrevista en el programa Encuentro Deportivo.

Luego de que Óscar “Machillo” Ramírez justificara parcialmente los tropiezos iniciales de la Liga por el escaso tiempo de preparación, Artavia sorprendió con un comentario filoso para el estratega rojinegro.

“Nosotros no tuvimos una pretemporada. Me hizo mucha gracia cuando Machillo Ramírez, siendo el héroe y campeón nacional, dijo eso y le aceptan la respuesta; nosotros tampoco tuvimos pretemporada y estamos con las piernas duras todavía”.

Más allá del dardo, el jerarca morado buscó enviar un mensaje de calma hacia adentro del club y hacia la afición, que viene reclamando con fuerza cambios en el banquillo. “Estamos claros de que eso hay que revertirlo ya y lo vamos a revertir con el personal que tenemos hoy. Si de alguna manera aquello no funciona, tomaremos la decisión que haya que tomar”, aseguró.

En la misma línea, fue categórico al descartar una salida del entrenador: “En este momento no estamos evaluando sacar a Vladimir. Estamos tratando de que la planilla se ponga al día y se revierta a partir de esta semana la situación”, aclaró, en respuesta a los reclamos de la afición que apuntan al regreso de Jeaustin Campos.