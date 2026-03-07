Golpe para Jeaustin Campos: Real España pierde a figura Nixon Cruz y este tiempo estará de baja en Honduras

Nixon Cruz, extremo de Real España, se sometió a una cirugía en su rodilla izquierda tras lesionarse los meniscos. Estas dolencias lo mantendrán fuera de actividad entre seis y ocho semanas.

Cruz (19 años) sufrió la lesión en su mejor momento y su último partido registrado fue ante Platense. Ya venía arrastrando molestias y esta semana no aguantó más, por lo que tuvo que pasar por el quirófano.

La operación también se realizó para evitar problemas futuros, ya que, con su edad, el extremo tiene una larga carrera por delante. La cirugía se llevó a cabo con éxito el viernes 6 de marzo.

En Real España confían en que Nixon volverá mejor y mostrará todo su potencial. Ya han marcado una fecha en el calendario para su retorno, que será en un momento clave para Jeaustin Campos.

¿Cuándo regresa Nixon Cruz con el Real España?

El tiempo estimado de recuperación es de 6 a 8 semanas, lo que lo pondría de vuelta justo para la recta final del campeonato, a principios de mayo, una etapa clave en la que el club suele pelear por los primeros puestos y la clasificación a la liguilla.

Mientras tanto, Jeaustin Campos tendrá que gestionar la ausencia de Nixon, uno de los jugadores que mejor le ha rendido desde que llegó a Real España.

Recordemos también que Cruz había levantado el interés de equipos de la MLS, que incluso lo querían fichar para esta temporada, pero todo se vino abajo debido a la lesión.

