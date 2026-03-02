“No somos iguales”: Jeaustin Campos vuelve a relucir en polémica y desde Marathón le mandan fulminante mensaje

El triunfo de Marathón 2-1 sobre Olimpia desató la polémica tras el gol en fuera de juego de Henry Figueroa que hizo recordar al triunfo de Real España sobre los verdolagas en el derbi de San Pedro Sula.

En aquella ocasión, Carlos Pérez anotó un gol lícito; sin embargo fue anulado por un fuera de juego inexistente, lo que también provocó la furia del entrenador Pablo Lavallén.

ver también “No lo conozco”: jugador de Motagua impacta a José Francisco Molina y adelanta inesperada postura con la Selección de Honduras

Esa vez, Jeaustin Campos aseguró en conferencia de prensa no haber visto la jugada, por lo que no podía afirmar si se trataba o no de un fuera de juego.

Ahora, el delantero Nicolás Messiniti dejó un fulminante recado a Jeaustin Campos y aseguró que Marathón no es “igual” a esos clubes y señaló que si el gol de Henry Figueroa fue en fuera de juego, tuvo que ser anulado.

El mensaje de Nicolás Messiniti

“Si está offside lo tuvo que haber anulado. No vamos a ser como otros clubes que le preguntan y dicen: ‘no lo vi si estaba en offside’ y se lavan las manos. Si está en offside lo tenía que anular”, dijo el delantero argentino.

ver también Francis Hernández lanza contundente recado a Pedro Troglio tras la llegada del nuevo DT a la Selección de Honduras

“Cuando hay fallos para otros lados dicen que se equivocan para los dos lados o no lo vieron. Marathón no es así, si está mal que lo cobren, no hay problema”, insistió Messiniti.

Publicidad