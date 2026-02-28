“Gran proyecto”: la decisión que da un giro inesperado a Jeaustin Campos en Honduras

Real España le da vuelta a la página de la eliminación de la Concachampions 2026. Jeaustin Campos ahora se enfoca al 100% en el Clausura 2026 donde son líderes invictos.

Lo que no esperaba el DT tico es que una de sus figuras se puede marchar en plena temporada y se trata del joven Nixon Cruz.

ver también Denil Maldonado envía el mensaje que la Selección de Honduras estaba esperando y José Francisco ya lo sabe

El extremo dio cátedra de fútbol en los minutos que jugó ante LAFC y por eso el equipo nortemaricano junto a New York Red Bulls son los interesados en el catracho.

Jafeth Moreno, periodista hondureño que ha dado la información ha dado una actualización que da un giro inesperado a la postura de Jeaustin Campos.

ver también “Hablé con Motagua”: se comunicaron con referente de Olimpia para dar un batacazo y esta fue su respuesta

El DT tico dijo que espera que Nixon se quede: “Conversé con el presidente (Elías Burbara) y tampoco es que hay algo fijo, pero lo iban a ver. Por el momento se queda con nosotros, es uno de los factores importantes que tenemos para lograr el campeonato en mayo, primero Dios”, dijo.

Elias Burbara tuvo una reunión por la venta de Nixon Cruz.

Publicidad

Publicidad

Giro inesperado a Jeaustin Campos con Nixon Cruz

“Actualización: Elías Burbara y el equipo interesado en Nixon tuvieron reuniones presenciales días antes del juego de anoche, de hecho, estuvieron en el partido viéndolo. Me dicen que la situación está más que encendida porque sería el gran proyecto de Real España”, informó Moreno.

Con esto, la puerta no está cerrado y Cruz podría salir aun de Real España. En La Máquina lo considerano con su “gran proyecto”. Tiene solo 19 años.

Publicidad