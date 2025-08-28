Salió campeón con Saprissa, lo echaron del club y ahora revela lo que más le duele a la afición morada: “Todo ha cambiado”

La situación actual del Deportivo Saprissa ha encendido las alarmas, pues la fortaleza que alguna vez representó su estadio parece estar en duda. Los recientes tropiezos en el campeonato nacional y la dolorosa eliminación en casa en la Copa Centroamericana han dejado la incógnita de si el “Monstruo” ha perdido ese peso histórico que lo hacía temible como local

Un factor que siempre fue clave en sus grandes gestas. Incluso un campeón que vistió la camiseta morada y levantó títulos en ese mismo escenario se refirió al tema, señalando la importancia de recuperar esa mística para que Saprissa vuelva a imponer respeto en su casa.

Un ex campeón de Saprissa confiesa lo que más le duele a los morados

Alexander Robinson reconoció la grandeza histórica del Saprissa, pero también advirtió que las recientes eliminaciones en casa ante Real Estelí y Motagua han cambiado la percepción en la región.

Para el exmorado, hoy los rivales llegan al Ricardo Saprissa convencidos de que pueden competir y sacar resultados, algo que antes parecía impensado en la “Cueva del Monstruo”.

“No voy a decir que Saprissa ha perdido peso ni nombre, porque sigue siendo el más grande de Centroamérica por historia, pero a nivel de resultados los equipos se la están creyendo, están viendo que se puede“, comentó Alexander Robinson.

“La parte mental de los equipos centroamericanos ha cambiado y ahora se cree más. Ya no es así que se gana por el escudo. No vamos a quitar la calidad y mejoría del fútbol tico. Ahora sí ha cambiado la mentalidad, insisto. Para mí ahí está la clave”, finalizó.

El palmarés de Alexander Robinson con Saprissa

Alexander Robinson dejó una huella imborrable en el Deportivo Saprissa al conquistar un total de siete títulos nacionales e internacionales con la institución. A nivel local, celebró dos títulos de Apertura en las temporadas 2008/09 y 2014/15, además de cuatro campeonatos de Clausura en 2009/10, 2017/18, 2019/20 y 2020/21.

También levantó la Copa de Costa Rica en la edición 2013/14, consolidándose como uno de los referentes defensivos de aquella generación morada. En el plano internacional, Robinson sumó un logro de gran relevancia al coronarse campeón de la Liga Concacaf 2019/20 con Saprissa, título que reforzó el prestigio del club en la región.

Estos trofeos no solo reflejan la solidez y compromiso del defensor, sino también el liderazgo que ejerció en momentos clave, ganándose el respeto de la afición morada y un lugar privilegiado en la historia del equipo.