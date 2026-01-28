Pérez Zeledón vs. Saprissa: a qué hora y cómo ver al equipo de Vladimir Quesada por la Fecha 5

El Deportivo Saprissa vuelve a salir a escena en un momento de tensión controlada: ganó su primer partido del Clausura 2026 y luego resistió un 0-0 ante el líder Cartaginés, pero el nivel todavía no convence y cada presentación es una prueba para el ciclo de Vladimir Quesada.

Del otro lado aparece un Pérez Zeledón que arrancó fuerte, todavía no conoce la derrota y se sostiene con una idea clara: intensidad, transiciones rápidas y eficacia cuando encuentra espacios. En el Valle del General, los generaleños buscarán dar otro golpe ante uno de los grandes del país.

¿A qué hora juegan Pérez Zeledón vs. Saprissa?

El partido se jugará este jueves 29 de enero en el Estadio Municipal de Pérez Zeledón a partir de las 3.30 p.m.

¿Cómo ver EN VIVO el partido?

En Costa Rica, el encuentro estará disponible en la señal de FUTV (según la programación del operador).

Cómo llega Pérez Zeledón

El equipo generaleño sostiene un arranque sólido: suma puntos, marca con regularidad y, sobre todo, no pierde. En la tabla figura con 6 puntos en 4 partidos (1 victoria y 3 empates).

Resultados recientes en el Clausura 2026:

Pérez Zeledón 3-1 San Carlos

Pérez Zeledón 1-1 Alajuelense

Liberia 1-1 Pérez Zeledón

Pérez Zeledón 0-0 Sporting FC

Cómo llega Saprissa

Saprissa viene alternando resultados y sensaciones: logró su primer triunfo del torneo, pero también dejó puntos en el camino y todavía está lejos de la versión que pretende imponer Quesada. Tras cuatro fechas, aparece con 5 puntos (1 victoria, 2 empates y 1 derrota).

Resultados recientes en el Clausura 2026:

Saprissa 2-2 Puntarenas

Herediano 2-0 Saprissa

Saprissa 1-0 Sporting FC

Saprissa 0-0 Cartaginés

Quiénes serán los árbitros del partido entre Pérez Zeledón y Saprissa

Árbitro central: Brayan Cruz

Brayan Cruz Asistente 1: William Chow

William Chow Asistente 2: Jeriel Valverde

Jeriel Valverde Cuarto árbitro: Kevin Ruiz

Kevin Ruiz VAR: Josué Ugalde

Josué Ugalde AVAR: Cristopher Ramírez