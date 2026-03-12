Empezaron a negociar: Keylor Navas recibió el llamado del club en donde siempre soñó jugar mientras Pumas no se decide

El mercado de fichajes en el fútbol mexicano podría tener un movimiento inesperado en los próximos meses. El nombre de Keylor Navas volvió a instalarse en el radar de uno de los clubes más poderosos del continente luego de un giro inesperado en la Liga de Campeones de la Concacaf.

El portero costarricense tiene contrato con Pumas hasta finales de junio de este año y todavía no se han sentado a negociar. En medio de esta situación, otro equipo mexicano se mete en el medio y habría comenzado conversaciones con el ex Real Madrid.

¿Cuál es el equipo que negocia con Keylor Navas?

Según información revelada por JuanFutbol, el entorno de Keylor Navas ya había tenido contactos previos con la directiva del América. Hace unos meses lo habían llamado, en aquel momento, pero quedó en la nada debido al gran presente de Luis Ángel Malagón.

Con la grave lesión que sufrió el portero mexicano, ruptura del talón de aquiles, se le abrió la puerta para que el guardameta costarricense. Ya hay conversaciones abiertas y un gran interés por parte del ex PSG para sumarse a las Águilas.

Luis Ángel Malagón sufrió una lesión que lo dejará sin jugar durante un año.

Desde el entorno de Navas consideran que este es el momento adecuado para explorar una posible llegada al América, club del que declaró soñar con jugar ahí. La posibilidad de ir como agente libre a final de temporada y su gran rendimiento actual hacen que sea muy atractivo ficharlo.

Mientras tanto, en América analizan cuidadosamente el escenario. El club sabe que el objetivo para 2026 es volver a pelear por el título y considera fundamental reforzar la portería con un guardameta de jerarquía. P

Por ahora, las conversaciones se mantienen en una etapa inicial, con ambas partes intercambiando información sobre condiciones y expectativas. En ese contexto, el nombre de Keylor Navas aparece nuevamente vinculado a uno de los gigantes del continente, en una negociación que podría marcar uno de los movimientos más llamativos del próximo mercado.

