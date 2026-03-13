Se formó en Alajuelense, tenía todo para jugar con Costa Rica, pero prefirió a otra Selección de Centroamérica

La Selección de Nicaragua continúa preparando su próximo compromiso internacional y en las próximas horas dará a conocer la convocatoria oficial para el amistoso frente a la Selección de Rusia durante la Fecha FIFA de marzo. Sin embargo, antes del anuncio definitivo ya comienzan a surgir las primeras sorpresas en la lista del equipo pinolero.

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El conjunto centroamericano es dirigido de manera interina por Otoniel Olivas, quien ha tenido la responsabilidad de armar el plantel para este compromiso mientras se define el futuro del banquillo nacional. En medio de ese proceso, uno de los nombres que ha llamado la atención es el del guardameta Erick Adonis Pineda.

Fue el propio Puntarenas FC el que confirmó que su arquero recibió el llamado para integrarse a la selección nicaragüense, una decisión que ha generado comentarios debido a que el futbolista nació en Costa Rica y en su momento incluso se especuló con la posibilidad de que pudiera ser considerado por Selección de Costa Rica.

El guardameta de 28 años, originario de Nicoya, cuenta con raíces nicaragüenses, lo que le permite ser elegible para representar al conjunto pinolero a nivel internacional. Ante esta posibilidad, el entrenador Olivas no dudó en tomarlo en cuenta, valorando sus actuaciones recientes en el fútbol costarricense.

En cuanto a su formación, Pineda se desarrolló futbolísticamente en Liga Deportiva Alajuelense, uno de los clubes más importantes del país. Posteriormente continuó su carrera en equipos como Municipal Grecia y Sporting FC, antes de integrarse al actual proyecto de Puntarenas.

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Mientras tanto, la expectativa crece en torno a la lista definitiva de Nicaragua, que será anunciada en las próximas horas. La presencia de Erick Adonis Pineda ya se perfila como una de las principales novedades de la convocatoria, aunque no se descarta que aparezcan más sorpresas en el plantel que enfrentará a Rusia en este amistoso internacional.