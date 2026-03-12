“No va a saber”: Alejandro Bran le contestó al futbolista de LAFC con una frase que le dará una lección

Alejandro Bran firmó una de las actuaciones más destacadas de su carrera en el empate 1-1 entre Liga Deportiva Alajuelense y LAFC por la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026. El mediocampista rojinegro no solo fue protagonista en el BMO Stadium, sino que además marcó un gol de gran factura ante el experimentado portero Hugo Lloris, una anotación que rápidamente generó comentarios dentro y fuera del campo.

¿Qué dijo Ryan Hollingshead sobre Alejandro Bran?

El derechazo del futbolista manudo llamó la atención de muchos, incluso de jugadores del propio LAFC. Uno de ellos fue el defensor Ryan Hollingshead, quien tras el partido compartió su análisis del encuentro y menospreció a Alejandro Bran.

“Un juego muy complejo para nosotros, tuvimos la bola todo el tiempo, pero ellos hicieron su gol. Me gustó cómo jugamos, pero no creo que él (Alejandro Bran) marque ese gol otra vez. El fútbol no siempre es justo, pero estamos listos para la batalla en Costa Rica e ir a ganar allá”, comentó el futbolista del conjunto angelino.

Las palabras del jugador de LAFC no pasaron desapercibidas en el entorno rojinegro. Cuando la delegación de Alajuelense regresó a Costa Rica tras el partido en Estados Unidos, Bran fue uno de los futbolistas que atendió a los medios de comunicación pasada la medianoche en el aeropuerto.

La respuesta y la lección que le dejó Alejandro Bran

Durante la atención a la prensa, el periodista de Teletica Deportes Luis Enrique Bolaños le consultó directamente sobre el comentario del defensor estadounidense. Lejos de entrar en polémicas, el mediocampista respondió con tranquilidad, aunque dejó una frase que reflejó confianza en su propio trabajo.

“Ahí me mandaron la nota, pero tal vez él está un poco más del lado de Norteamérica. Entonces, obviamente no va a saber de los goles que he hecho; pero simplemente es la perspectiva de él. Yo sigo con lo mío, con el trabajo que tengo que hacer para ayudar al equipo”, respondió el futbolista rojinegro.

En ese sentido, la respuesta del jugador también dejó una enseñanza implícita para su rival: antes de subestimar a un futbolista, conviene conocer su trayectoria y sus características dentro del campo. Bran ha demostrado en distintas ocasiones su capacidad para marcar desde media distancia, una cualidad que volvió a quedar en evidencia en uno de los escenarios más exigentes de la Concachampions.

