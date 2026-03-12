Wanchope bajó a Alajuelense de la nube con una advertencia para la revancha ante LAFC: “Uno tiene que ser realista”

En menos de una semana, Liga Deportiva Alajuelense recibirá a LAFC por el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026. El estadio Alejandro Morera Soto promete ser una caldera —ya se vendieron todas las localidades— y el liguismo está ilusionado con dar el batacazo después del meritorio empate 1-1 que rescató el equipo en suelo estadounidense.

Gracias a la regla del gol de visitante, a los dirigidos por Óscar Ramírez les alcanza hasta con un empate 0-0 para pasar de ronda. Pero la potencia de fuego del rival, con Denis Bouanga y Heung-Min Son a la cabeza, hace parecer difícil ese resultado, incluso teniendo en frente a un inspirado Washington Ortega bajo los tres palos.

Frente a este escenario, y analizando cómo se dio el trámite en el primer juego, Paulo Wanchope le dejó un claro mensaje a la Liga: repetir el partido perfecto que hizo en el BMO Stadium no le garantiza pasar de ronda.

Wanchope advirtió a Alajuelense para la revancha con LAFC

“Ese partido de la Liga, excelente resultado y todo, pero hay que ver realmente el partido. ¿Cuántas opciones tuvo LAFC? Será que en otro partido, donde tengan tal vez la mitad de lo que tuvieron, hacen dos o tres goles. Uno tiene que ser frío y realista de lo que pasó: yo lo que vi fue un agobio del equipo de Los Ángeles“, aseveró Wanchope en Tigo Sports Radio.

ver también Figura de LAFC menospreció a Alejandro Bran con un filazo contundente y advirtió a Alajuelense: “Listos para la batalla”

Y remarcó cómo uno de los mayores problemas que tiene el fútbol costarricense le puede llegar a jugar en contra a los rojinegros: “La percepción del juego nuestra es lenta; le tocó a la Liga, le tocó a Cartaginés, y si va a ir otro equipo a ese nivel a jugar, la percepción es lenta porque no estamos habituados a eso. No estamos habituados a esa presión, a esa dinámica… El jugador nuestro tiene toda la capacidad. Anthony Hernández es un jugadorazo, pero está habituado a nuestro fútbol”.

¿Cuándo juegan Alajuelense vs. LAFC el partido de vuelta?

Alajuelense y Los Angeles FC se volverán a ver las caras este martes 17 de marzo, a las 7:00 p.m. (una hora después en ET de Estados Unidos), en La Catedral. El encuentro será transmitido en toda Centroamérica por Disney+.

Publicidad

Publicidad

En síntesis