Wanchope bajó a Alajuelense de la nube con una advertencia para la revancha ante LAFC: “Uno tiene que ser realista”

El exentrenador de Saprissa reconoció el empate que la Liga rescató en Los Ángeles, pero también dijo algo que no caerá bien entre los manudos.

Maximiliano Mansilla

Alajuelense le dijo una antipática verdad a la Liga.
© Alonso Tenorio / La TejaAlajuelense le dijo una antipática verdad a la Liga.

En menos de una semana, Liga Deportiva Alajuelense recibirá a LAFC por el partido de vuelta de los octavos de final de la Concachampions 2026. El estadio Alejandro Morera Soto promete ser una caldera —ya se vendieron todas las localidades— y el liguismo está ilusionado con dar el batacazo después del meritorio empate 1-1 que rescató el equipo en suelo estadounidense.

Gracias a la regla del gol de visitante, a los dirigidos por Óscar Ramírez les alcanza hasta con un empate 0-0 para pasar de ronda. Pero la potencia de fuego del rival, con Denis Bouanga y Heung-Min Son a la cabeza, hace parecer difícil ese resultado, incluso teniendo en frente a un inspirado Washington Ortega bajo los tres palos.

Frente a este escenario, y analizando cómo se dio el trámite en el primer juego, Paulo Wanchope le dejó un claro mensaje a la Liga: repetir el partido perfecto que hizo en el BMO Stadium no le garantiza pasar de ronda.

Wanchope advirtió a Alajuelense para la revancha con LAFC

“Ese partido de la Liga, excelente resultado y todo, pero hay que ver realmente el partido. ¿Cuántas opciones tuvo LAFC? Será que en otro partido, donde tengan tal vez la mitad de lo que tuvieron, hacen dos o tres goles. Uno tiene que ser frío y realista de lo que pasó: yo lo que vi fue un agobio del equipo de Los Ángeles, aseveró Wanchope en Tigo Sports Radio.

Figura de LAFC menospreció a Alejandro Bran con un filazo contundente y advirtió a Alajuelense: “Listos para la batalla”

Y remarcó cómo uno de los mayores problemas que tiene el fútbol costarricense le puede llegar a jugar en contra a los rojinegros: La percepción del juego nuestra es lenta; le tocó a la Liga, le tocó a Cartaginés, y si va a ir otro equipo a ese nivel a jugar, la percepción es lenta porque no estamos habituados a eso. No estamos habituados a esa presión, a esa dinámica… El jugador nuestro tiene toda la capacidad. Anthony Hernández es un jugadorazo, pero está habituado a nuestro fútbol”.

¿Cuándo juegan Alajuelense vs. LAFC el partido de vuelta?

Alajuelense y Los Angeles FC se volverán a ver las caras este martes 17 de marzo, a las 7:00 p.m. (una hora después en ET de Estados Unidos), en La Catedral. El encuentro será transmitido en toda Centroamérica por Disney+.

En síntesis

  • Realismo ante la euforia: Paulo Wanchope advirtió que el 1-1 fue engañoso, pues el LAFC “agobió” a la Liga y podría ser más letal en la vuelta.
  • Diferencia de ritmo: El exgoleador señaló que la lentitud y falta de costumbre a la presión intensa del fútbol internacional le pueden pasar factura a Alajuelense.
  • Cita definitiva: La revancha será este martes 17 de marzo en un Morera Soto a reventar, con la Liga necesitando mantener el cero para avanzar.

