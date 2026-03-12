Se viene un partido clave para Liga Deportiva Alajuelense. Este viernes, el campeón del fútbol costarricense recibirá a Pérez Zeledón en el inicio de la jornada 12 con el deber de ganar para no ceder más terreno en la lucha por meterse en la zona de clasificación del Torneo Clausura 2026.

Los manudos están a dos puntos del cuarto en la tabla, San Carlos, y buscarán aprovechar el envión que les dio el beneficioso empate 1-1 ante LAFC en Concachampions —pero sin perderse en la chance que tienen el martes de hacer historia— para seguir alargando la mala racha de los generaleños, que marchan anteúltimos tras haber sumado apenas 9 unidades de 33 posibles.

¿Cuándo juega Liga Deportiva Alajuelense vs. Pérez Zeledón por el Clausura 2026?

Alajuelense y Pérez Zeledón chocarán este viernes 13 de marzo, a las 7:00 p.m. de Costa Rica (8:00 ET de Estados Unidos), en el estadio Alejandro Morera Soto.

¿Dónde ver a LDA vs. Pérez Zeledón?

Según confirmó la Unafut, el encuentro será transmitido en vivo y en exclusiva por FUTV.

ver también Machillo Ramírez lo quiere: Alajuelense está “negociando” para cerrar a una figura de Selección

Así llega Alajuelense

El equipo de Óscar “Machillo” Ramírez quiere refrendar su tardío despertar en el semestre. La derrota ante Puntarenas parece haber sido un punto de inflexión, ya que luego vencieron 2-0 a Cartaginés, 2-0 a San Carlos e igualaron 1-1 ante Los Angeles FC en el BMO Stadium con el golazo de Alejandro Bran y un imbatible Washington Ortega bajo los tres palos. Ambos fueron los dos puntos más altos de una gran actuación a nivel colectivo.

Para este encuentro está en duda Kenneth Vargas. Mientras que Jeison Lucumí, pese a estar a poco de su recuperación, será baja junto a Malcolm Pilone, quien estará nueve meses fuera de las canchas por una grave lesión de rodilla.

El 18 de enero, la Liga y Pérez Zeledón empataron 1-1 en el Valle del General con goles de Jeison Lucumí y Andrey Soto, respectivamente. (Foto: Unafut)

Publicidad

Publicidad

Así llega Pérez Zeledón

“El equipo tiene orden, intensidad, es vertical para llegar al arco y me preocuparía si no viera eso. Pero al final los detalles han sido determinantes para no ganar. Los goles del rival llegan de rebote, de regalos nuestros. Me preocupa que nos marquen muchos goles infantiles”, fue el análisis de Luis Orozco tras caer 3-2 ante Sporting FC.

El del lunes fue su décimo partido consecutivo sin triunfos en el Clausura 2026. Únicamente vencieron a San Carlos (3-1) y ahora están a 13 puntos del último en la tabla acumulada, Guadalupe.