“Lo extradeportivo”: Extranjero que pasó por Municipal dejó declaraciones picantes acerca del club

El delantero argentino Santiago Gómez ha marcado su regreso al fútbol guatemalteco, esta vez defendiendo los colores de Deportivo Guastatoya. El atacante se mostró motivado por este nuevo capítulo en su carrera y por los retos que asume con el conjunto pecho amarillo en el actual campeonato.

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Gómez explicó que su retorno al país se dio tras finalizar un ciclo reciente en el fútbol colombiano, donde evaluó varias opciones antes de tomar una decisión. “Estaba en Colombia, había tenido contactos para regresar a Guatemala, pero cumplí mis seis meses y acordé venir a Guastatoya”, comentó el delantero, quien aseguró que la liga guatemalteca es competitiva y que su objetivo es ayudar al equipo a lograr la permanencia y ser protagonista.

El atacante también recordó su etapa anterior en CSD Municipal, una experiencia que, según sus palabras, no se desarrolló como esperaba. Gómez aseguró que en su paso por el club escarlata no tuvo las oportunidades suficientes para mostrar todo su potencial dentro del campo.

“En Municipal no influyó mucho lo deportivo, fue más lo extradeportivo”, explicó el delantero, quien reconoció que ese episodio le dejó un sabor amargo en su carrera, ya que sentía que tenía condiciones para aportar más al equipo capitalino.

Actualmente, Santiago Gómez se perfila como uno de los referentes ofensivos de Guastatoya, club que lucha por mantener la categoría en la Liga Nacional de Guatemala. Su experiencia y capacidad goleadora son consideradas claves para los objetivos del equipo en la recta final del torneo.

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Las declaraciones del atacante han generado comentarios en el entorno del fútbol guatemalteco, recordando otras críticas similares realizadas en el pasado por el también argentino Ramiro Rocca hacia Municipal. Mientras tanto, Gómez se concentra en responder dentro de la cancha y aportar con goles para que Guastatoya logre cumplir su objetivo de permanencia.