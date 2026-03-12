La Liga Deportiva Alajuelense consiguió un importante resultado en el partido de ida frente a Los Ángeles FC, por los octavos de final de la Concachampions. El conjunto manudo empató por 1-1 en condición de visitante y tiene en su poder la ventaja inicial para la vuelta en el Morera Soto.

En este empate que se dio en el BMO Stadium, hubo grandes rendimientos en Alajuelense que llamaron la atención en otros equipos, a tal punto que decidieron contactarse con sus respectivos representantes.

Según la información que aportó el periodista Anthony Porras en Radio Columbia Deportiva, tanto Washington Ortega como Alexis Gamboa son los dos futbolistas que gustaron en Estados Unidos por lo hecho contra LAFC.

Alexis Gamboa y Washington Ortega interesan en la MLS

“Ayer, cuando la Liga dejaba Los Ángeles, han empezado algunas llamadas de interés de representantes de la MLS por Alexis Gamboa y Washington Ortega. Hubo agentes de la MLS interesados“, reconoció el periodista sobre los jugadores que podría irse en caso de haber negociaciones formales.

“Los dos dieron de qué hablar en Los Ángeles. Esto en la Liga lo van a manejar perfil bajo porque son llamadas de agentes informales. Preguntaron por Gamboa y ya llamaron. Un reconocido representante de la MLS lo vio fuerte y alto“, agregó sobre el zaguero central.

Alexis Gamboa y Washington Ortega tienen contrato vigente con Alajuelense. El defensor central está ligado hasta diciembre de este año, mientras que Ortega renovó hace unos meses hasta 2028. En caso de irse, deberán salir por una oferta de los equipos interesados.

