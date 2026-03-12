Lo celebra Thomas Christiansen: Jóvenes promesas de Panamá seguirán los pasos de Kadir Barría

El fútbol de Panamá continúa mostrando un crecimiento sostenido en el panorama internacional, especialmente en la exportación de jóvenes talentos hacia ligas competitivas. En los últimos años, varios futbolistas canaleros han dado el salto al extranjero, consolidando al país como una cantera emergente en la región y ampliando las oportunidades para las nuevas generaciones.

ver también Kadir Barría lo que tanto buscaba y que lo podría acercar a la Selección de Panamá

Uno de los destinos más atractivos para los jugadores panameños ha sido el fútbol brasileño. Un ejemplo reciente es el delantero Kadir Barría, quien forma parte de Botafogo y ha logrado destacar tanto en las categorías formativas como en el entorno del primer equipo. Su evolución ha servido como referencia para otros jóvenes talentos que buscan abrirse camino en uno de los mercados más competitivos del continente.

Ahora, dos nuevas promesas panameñas están siguiendo esa misma ruta rumbo a Brasil. Se trata de Alexander Tull, jugador del Club Atlético Independiente de La Chorrera, y del mediocampista Alfredo Maduro, quien milita en la Academia Costa del Este. Ambos futbolistas han tenido participación en procesos juveniles de la Selección de Panamá, destacando especialmente en la categoría Sub-17.

Los dos jugadores han llamado la atención de ojeadores internacionales gracias a su rendimiento en torneos juveniles y en sus respectivos clubes. De hecho, tanto Tull como Maduro ya han mostrado su talento en competiciones regionales, siendo piezas importantes en selecciones juveniles panameñas y protagonizando actuaciones destacadas en torneos de Concacaf.

Según se ha conocido, ambos futbolistas están afinando los últimos detalles para viajar a Brasil, donde tendrán la oportunidad de realizar una prueba con el histórico Grêmio. De concretarse esta oportunidad, podrían iniciar su proceso de formación en uno de los clubes con mayor tradición en el fútbol sudamericano.

ver también El plan de Thomas Christiansen para que Panamá pueda dar el batacazo en el Mundial 2026

Esta situación representa una excelente noticia para la Selección de Panamá, actualmente dirigida por Thomas Christiansen. El hecho de que jóvenes promesas se formen en ligas tan competitivas como la brasileña amplía el abanico de talento para el futuro del equipo nacional, reforzando un proceso que busca consolidar a Panamá como protagonista del fútbol en la región y en torneos internacionales.

Publicidad