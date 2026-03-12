“Se suma al equipo”: Hernán Medford confirma el refuerzo que Saprissa necesitaba para pelear por la 41 y el Torneo de Copa

El técnico de Deportivo Saprissa, Hernán Medford, atendió a los medios de comunicación en la previa del partido ante CS Cartaginés por el Torneo Clausura 2026.

Durante la conferencia, el estratega morado se refirió a la actualidad del equipo y aprovechó para confirmar un refuerzo que considera importante para afrontar los frentes que el club tendrá en la temporada.

¿Qué refuerzo confirmó Hernán Medford para Saprissa de cara a la 41 y el Torneo de Copa?

Se trata de Deyver Vega, quien, según confirmó Hernán Medford, ya se encuentra entrenando nuevamente con Saprissa y se suma al grupo en un momento en que el equipo necesita más variantes por las lesiones y la carga de competencia. Luego de una larga espera debido a una lesión de rodilla, su vuelta estaría cada vez más cerca.

“Deyver Vega ya está entrenando con el equipo, lo de Guzmán ahí va también poco a poco. Pero ya Deyver se suma al equipo porque hemos tenido algunos lesionados y, aparte de eso, ahorita viene el Torneo de Copa, entonces necesitamos tener a todos”, comentó Hernán Medford.

Hernán Medford – Deportivo Saprissa

“Lamentablemente, el Torneo de Copa es en la fecha FIFA: no solo jugadores nacionales podríamos tener en la Selección, sino también Sub-17, Sub-20. Nicaragua tiene partido amistoso, Panamá tiene partido amistoso. Es bueno que se vayan sumando”, afirmó Medford.

Deyver Vega ha tenido un recorrido destacado con Deportivo Saprissa a lo largo de sus distintas etapas en el club. Con la camiseta morada registra 166 partidos disputados, en los que ha aportado 28 goles y 16 asistencias.

