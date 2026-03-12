Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

“Se suma al equipo”: Hernán Medford confirma el refuerzo que Saprissa necesitaba para pelear por la 41 y el Torneo de Copa

El cuadro del Saprissa al mando de Hernán Medford sumará una pieza importante para fortalecer su plantel en plena lucha por sus objetivos.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

Sigue a FCA en Google!
Hernán Medford confirma el refuerzo que Saprissa necesitaba
© SaprissaHernán Medford confirma el refuerzo que Saprissa necesitaba

El técnico de Deportivo Saprissa, Hernán Medford, atendió a los medios de comunicación en la previa del partido ante CS Cartaginés por el Torneo Clausura 2026.

Durante la conferencia, el estratega morado se refirió a la actualidad del equipo y aprovechó para confirmar un refuerzo que considera importante para afrontar los frentes que el club tendrá en la temporada.

No todo es Saprissa: los negocios que Erick Lonnis administra por fuera del fútbol

ver también

No todo es Saprissa: los negocios que Erick Lonnis administra por fuera del fútbol

¿Qué refuerzo confirmó Hernán Medford para Saprissa de cara a la 41 y el Torneo de Copa?

Se trata de Deyver Vega, quien, según confirmó Hernán Medford, ya se encuentra entrenando nuevamente con Saprissa y se suma al grupo en un momento en que el equipo necesita más variantes por las lesiones y la carga de competencia. Luego de una larga espera debido a una lesión de rodilla, su vuelta estaría cada vez más cerca.

Deyver Vega ya está entrenando con el equipo, lo de Guzmán ahí va también poco a poco. Pero ya Deyver se suma al equipo porque hemos tenido algunos lesionados y, aparte de eso, ahorita viene el Torneo de Copa, entonces necesitamos tener a todos”, comentó Hernán Medford.

Hernán Medford ya lo sabe: el técnico prepara los cambios en Saprissa que más pedía la afición - Futbol Centro America
Hernán Medford – Deportivo Saprissa

Lamentablemente, el Torneo de Copa es en la fecha FIFA: no solo jugadores nacionales podríamos tener en la Selección, sino también Sub-17, Sub-20. Nicaragua tiene partido amistoso, Panamá tiene partido amistoso. Es bueno que se vayan sumando”, afirmó Medford.

Publicidad

Deyver Vega ha tenido un recorrido destacado con Deportivo Saprissa a lo largo de sus distintas etapas en el club. Con la camiseta morada registra 166 partidos disputados, en los que ha aportado 28 goles y 16 asistencias.

Datos claves

  • Deyver Vega es el refuerzo que confirmó Hernán Medford, ya que el jugador volvió a entrenar con Saprissa tras recuperarse de su lesión de rodilla
  • Su regreso llega en un momento importante para el equipo morado debido a las lesiones dentro del plantel y la necesidad de tener más variantes.
  • Medford explicó que su incorporación también será clave por el Torneo de Copa y por las posibles ausencias que tendrá Saprissa durante la fecha FIFA por convocatorias a selecciones.
Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Saprissa confirma la vuelta de una figura muy esperada
Deportivo Saprissa

Saprissa confirma la vuelta de una figura muy esperada

Tricampeón con Saprissa lanza un mensaje que ilusiona a Medford con su regreso a las canchas
Deportivo Saprissa

Tricampeón con Saprissa lanza un mensaje que ilusiona a Medford con su regreso a las canchas

Saprissa tiene cuatro bajas confirmadas para el inicio del Clausura 2026
Deportivo Saprissa

Saprissa tiene cuatro bajas confirmadas para el inicio del Clausura 2026

Desde el Barcelona confirman la noticia que pocos se atreven a decir de Dereck Moncada
Honduras

Desde el Barcelona confirman la noticia que pocos se atreven a decir de Dereck Moncada

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo