Paté Centeno a Saprissa: la fortuna que tendrían que pagar los morados para sacarlo de San Carlos

Después de que se conociera que a los directivos de Saprissa les gusta Paté Centeno, esto es lo que debería pagar para sacarlo de San Carlos.

Llevarse a Paté Centeno no es barato.
El presente deportivo del Deportivo Saprissa mantiene abierta una discusión que cada semana gana más fuerza. Los resultados irregulares y el bajo rendimiento colectivo han puesto a Vladimir Quesada bajo una presión constante, al punto de que en Tibás ya se analiza qué opciones existirían en caso de que el equipo no logre una mejora sostenida.

En ese escenario, un nombre vuelve a aparecer con insistencia: Paté Centeno. El técnico, identificado históricamente con Saprissa y muy bien valorado por la nueva dirigencia, figura como una alternativa real si el club decide mover fichas en el banquillo.

San Carlos no lo deja ir fácil

Sin embargo, sacarlo del AD San Carlos no sería una tarea sencilla ni barata. Según informó el programa Teléfono Rojo, el conjunto norteño blindó a su entrenador con una cláusula económica clara.

¿Cuánto debería pagar Paté Centeno para llevárselo?

Paté Centeno tiene una cláusula de salida de 150 mil dólares, monto que cualquier club interesado, incluido Saprissa, debería pagar si desea llevárselo antes de que finalice su contrato.

Un precio que marca postura

La cifra no es menor y refleja la postura de San Carlos: el club no tiene intención de desprenderse fácilmente de su técnico, quien ha logrado consolidar un proyecto competitivo y mantener al equipo con una idea de juego definida.

Para Saprissa, el tema no solo pasa por lo deportivo, sino también por lo financiero. En un contexto donde el club ha priorizado el orden económico, desembolsar 150 mil dólares por un entrenador sería una decisión de peso y con múltiples implicaciones.

